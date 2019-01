QUÉBEC — L’accès à 17 sites et parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) est gratuit samedi.

Il s’agit de la troisième édition de la Journée d’hiver Sépaq.

Une panoplie d’activités et d’animations spéciales ont été prévues pour les visiteurs.

Selon l’endroit et les disponibilités, il sera possible d’emprunter sans frais de l’équipement pour s’initier notamment au populaire vélo à pneus surdimensionnés (fatbike).

La programmation complète peut être consultée sur le site web de la Sépaq.

L’an dernier, plus de 20 000 personnes avaient profité de l’invitation.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, invite les citoyens à profiter de la nature et de l’hiver, «ces richesses incomparables qui font la fierté des Québécois». Le ministre ajoute que la Journée d’hiver Sépaq est une occasion idéale «pour s’amuser avec ses proches et se remplir les poumons d’air frais».