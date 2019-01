La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a réagi dimanche soir sur les ondes de Tout le monde en parle (TLMEP) à la mort de la mère de Gilles Duceppe, Hélène Rowley Hotte, dans la cour arrière d’une résidence pour personnes âgées autonomes de Montréal.

«J’ai très mal réagi, a-t-elle dit. Je ne peux pas réellement commenter comme il y a une enquête. Mais on parle de problème auditif. Moi, je porte des lunettes, c’est un accessoire. Mais en vieillissant, c’est difficile à accepter les pertes auditives, difficile à accepter de porter des prothèses», a-t-elle poursuivi.

Ses propos faisaient référence au fait que Mme Rowley Hotte n’aurait pas entendu les consignes disant de ne pas évacuer la résidence avant de se retrouver coincée dehors dans la tempête. «Si c’est vrai que la mère de Gilles Duceppe n’a pas entendu les consignes, il va falloir travailler à sensibiliser davantage les personnes en vieillissant [aux pertes auditives]», a-t-elle poursuivi.

Mais selon la ministre, il faut comprendre que «la frontière est très mince entre la liberté d’une personne et tout ce qu’on peut lui imposer en matière de sécurité». «Elle vivait en résidence, pas en CHSLD. Parfois, quand on devient en perte d’autonomie, on ne veut pas déranger. On camoufle aussi cette perte», a-t-elle laissé entendre.

Marguerite Blais a dit vouloir obtenir tous les détails sur les événements pour éviter que ce genre de situation se reproduise. «Il y avait trois bâtiments et beaucoup de résidants. Les pompiers étaient là, ils ont regardé devant, ils ne sont pas allés voir derrière. Je ne veux pas mettre le blâme sur personne, mais il faut que la lumière soit faite», a-t-elle considéré.

«Est-ce qu’on aurait dû aller voir derrière?» s’est-elle ensuite questionnée.

Les propos de la ministre ont fait réagir le petit-fils de Gilles Duceppe, Alexis Duceppe, sur Twitter. «Je ne sais pas si c’est la faute au montage, mais j’ai beaucoup de misère avec les mots utilisés par [Marguerite Blais] ce soir à [TLMEP] concernant la mort de ma grand-maman bien aimée. Ou alors j’ai mal interprété son discours», a-t-il écrit.

Je ne sais pas si c’est la faute au montage, mais j’ai beaucoup de misère avec les mots utilisés par @Marguerite_CAQ ce soir à #TLMEP concernant la mort de ma grand-maman bien aimée. Ou alors j’ai mal interprété son discours… — Alexis Duceppe (@Alduceppe) January 28, 2019

L’animateur Guy A Lepage a lui-même répondu que la ministre «ne peut commenter précisément le décès de ta grand-mère […] mais souligne la différence entre les clients des résidences et les CHSLD». «Elle va attendre l’enquête. Le montage est très fidèle à ses propos», a-t-il assuré.

Dans un autre tweet, Alexis Duceppe a ajouté que «les mots de la ministre sont mal passés au travers de ma gorge». «By the way, la ministre met-elle ses lunettes lorsqu’elle dort? Ok, j’arrête là…!» a-t-il insisté. Plusieurs autres internautes se sont dit en accord avec lui.

Appelée à réagir sur la question des gicleurs dans les résidences pour aînés, cinq ans après la mort de 32 d’entre eux à L’Isle-Verte, la ministre Blais a par ailleurs assuré qu’une réforme était «déjà sur la table». «Il faut revoir le programme de gicleurs, c’est trop difficile pour les petites résidences de 40 personnes et moins de s’y conformer […] C’est une priorité», a-t-elle assuré.

«Les gens veulent vivre dans leur environnement le plus longtemps possible, a-t-elle ajouté. On ne peut pas déménager quelqu’un pour aller vivre dans une grande ville, juste parce qu’il y a une grande résidence. Ça ne se fait pas. On ne peut pas dévitaliser nos régions», a-t-elle conclu.

L’élue caquiste a aussi affirmé avoir demandé à ce qu’une inspection soit faite dans toutes les résidences et les CHSLD «pour en faire davantage».