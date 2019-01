HEMMINGFORD, Qc — Le Parc Safari rapporte mardi que le 8 novembre dernier, un girafon a vu le jour au site zoologique situé à Hemmingford, en Montérégie.

On dit que la petite girafe pesant près de 200 livres et mesurant 6 pieds et 3 pouces est en parfaite santé et qu’elle sera élevée par sa mère, Kigalie, et ses tantes, Agathe et Victoria.

Le Parc Safari lance sur sa page Facebook un concours pour trouver un nom à la nouvelle venue.

Francis Lavigne, le directeur zoologique du Parc Safari, a assisté la maman girafe pour la naissance. Il a déclaré que l’évènement apportait à l’équipe beaucoup de joie car au printemps dernier, Molson, le père du girafon, est mort de complications liées à son âge avancé.

C’était la deuxième girafe à naître au Parc Safari, au cours des cinq dernières années.

Francis Lavigne signale que cette naissance est survenue un peu moins d’un an avant l’aménagement au Parc Safari d’un nouvel habitat pour les girafes. Il en sera de même pour les éléphants et les rhinocéros.

Le Parc Safari a été inauguré à Hemmingford en 1972.