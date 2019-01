MONTRÉAL — La tempête s’avère finalement moins importante que prévu dans le sud-ouest du Québec, alors que les quantités de neige attendues se situent dans les 10 à 15 centimètres dans les régions de l’Outaouais, de Montréal, de la Montérégie et de Laurentides-Lanaudière.

Le vent, par contre, cause de la poudrerie sur les routes qui sont en plusieurs endroits enneigées ou partiellement dégagées. La visibilité y est réduite par endroits.

La prudence est aussi de mise plus vers l’est de la province, où les quantités de neige attendues sont plus importantes.

On prévoit ainsi des accumulations de 15 à 25 centimètres en Estrie et en Mauricie et de 25 à 40 centimètres dans les secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de la Côte-Nord et en Gaspésie, là aussi avec des vents causant de la poudrerie.

Par ailleurs, le service de traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout est perturbé non pas par la météo, mais bien par des travaux.

D’ici au 1er février inclusivement, le service n’est assuré qu’entre Matane et Godbout afin de permettre la réalisation de travaux au quai de Baie-Comeau qui doit être adapté au nouveau traversier NM Apollo.

Par la suite, lorsque l’Apollo entrera en service, la liaison ne sera assurée qu’entre Matane et Baie-Comeau afin de procéder aux mêmes travaux au quai de Godbout.