OTTAWA — La ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a comparé mardi la demande de créer une journée nationale de l’islamophobie à la journée internationale contre les textos au volant lancée le 22 décembre par Louis Garneau.

«C’est une discussion qu’on peut avoir», a-t-elle répondu lorsque La Presse canadienne lui a demandé ce qu’elle pensait de désigner le 29 janvier, jour de l’anniversaire de l’attentat de la grande mosquée de Québec, comme journée pour lutter contre la haine envers les musulmans.

«J’ai été récemment, dans un tout autre ordre d’idée, à un événement organisé par Louis Garneau pour avoir une journée mondiale ou une journée nationale contre les textos au volant. Alors, je trouve que c’est un peu dans le même esprit d’essayer d’instituer cette pensée-là, cette mémoire-là, ce souvenir-là qu’on veut rendre important une fois pour toutes à l’égard d’un événement qui est tragique», a-t-elle ajouté.

Six personnes avaient été tuées et 19 autres avaient été blessées lorsqu’un tireur a fait irruption dans leur lieu de culte le 29 janvier 2017. Alexandre Bissonnette est en attente de sa peine. Il a plaidé coupable à six chefs d’accusation de meurtre prémédité et six autres de tentative de meurtre avec une arme à feu à autorisation restreinte.

Tergiversations

Deux ans jour pour jour après l’attentat de la grande mosquée de Québec, des groupes s’impatientent devant la lenteur du gouvernement fédéral à instituer une journée nationale contre l’islamophobie, mais le gouvernement estime qu’il n’y a pas de consensus pour pouvoir passer à l’action.

Le Forum musulman canadien (FMC) et les Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) ont fait valoir en conférence de presse que la désignation du 29 janvier, jour de l’attentat, permettrait de mieux lutter contre la discrimination et la haine à l’endroit des musulmans.

Ils réfutent l’argument du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui dit «vouloir arriver avec une solution qui fait consensus» entre divers groupes.

Selon la FMC et la CJPMO, un consensus existe déjà puisque 135 organismes, 80 professeurs d’université et 4000 Canadiens appuient leur demande.

Ils demandent au gouvernement fédéral de passer à l’action pour que les musulmans n’aient plus jamais à revivre une tuerie comme celle de Québec.