QUÉBEC — Le taux général du salaire horaire minimum augmentera de 0,50$ le 1er mai prochain au Québec; il passera à 12,50$.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, affirme que cette hausse de 4,17% profitera à 288 200 salariés québécois. Il précise qu’il s’agira d’une augmentation annuelle du revenu disponible variant entre 400$ et 650$, selon le nombre d’heures travaillées et la situation familiale des salariés.

Le ministre Boulet ajoute qu’à compter du 1er mai, le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire sera fixé à 10,05$ l’heure, une augmentation horaire de 0,25$, et que celui des cueilleurs de framboises ou de fraises passera respectivement à 3,71$ et à 0,99$ du kilogramme, des hausses respectives de 0,15$ et de 0,04$.

Le ministre prévoit que ces mesures relèveront le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen à 0,50$ pour la période 2019-2020. Selon le ministère des Finances, le salaire horaire moyen a été de 24,92$ l’heure au Québec en 2018.