NANAIMO, C.-B. — Les électeurs de Nanaimo se rendent aux urnes, mercredi, dans une élection partielle qui pourrait replonger dans l’impasse la législature de la Colombie-Britannique et déstabiliser le gouvernement néo-démocrate minoritaire du premier ministre John Horgan.

Une victoire libérale placerait ce parti à égalité avec la coalition formée par le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert. Cette coalition, créée au lendemain des élections provinciales de mai 2017, jouit présentement d’une mince majorité d’une seule voix à l’Assemblée législative.

Les électeurs de Nanaimo ont traditionnellement voté pour le NPD, mais le candidat libéral Tony Harris a des racines familiales profondes dans cette ville de l’île de Vancouver. Il milite pour le développement de l’économie et des infrastructures dans cette communauté souvent négligée.

L’ancienne députée néo-démocrate fédérale Sheila Malcolmson a démissionné de son siège à Ottawa l’année dernière pour se présenter à cette élection partielle provinciale. Elle dit vouloir bloquer le retour des libéraux en Colombie-Britannique, dont le gouvernement a selon elle accru l’itinérance et les coûts de logement à Nanaimo.

La candidate du Parti vert, Michelle Ney, fille d’un ancien maire de longue date de Nanaimo, a déclaré qu’elle souhaitait aider sa ville à devenir un leader de l’économie verte.

L’élection partielle a été rendue nécessaire à la suite de la démission, l’an dernier, du député néo-démocrate Leonard Krog, élu maire de Nanaimo.

Il y a 16 mois, au scrutin général, les libéraux avaient fait élire 43 députés, le NPD 41 et les Verts trois. Mais la première ministre libérale sortante, Christy Clark, avait été incapable de former une coalition avec les Verts. Le NPD, avec l’appui des Verts, pouvait alors compter sur 44 députés, mais cette coalition aurait perdu cette mince majorité d’une voix si on n’avait pas convaincu un député libéral de devenir président de l’Assemblée législative. Une victoire libérale mercredi donnerait 43 députés de chaque côté de la Chambre.