BAIE-COMEAU, Qc — Le service de navette aérienne entre Baie-Comeau, Sept-Îles et Mont-Joli reprendra vendredi en complément de la liaison maritime Matane/Côte-Nord, au moins jusqu’à dimanche.

Le traversier C-T-M-A Vacancier doit partir vendredi pour son entretien annuel et sera remplacé par le C-T-M-A Voyageur. Or, ce navire, qui peut prendre les véhicules lourds et les automobiles, ne peut embarquer que 12 passagers. Le C-T-M-A Voyageur effectuera un aller-retour par jour.

La Société des traversiers du Québec a indiqué que le navire de relève qu’elle avait acheté, le N-M Apollo, qui est arrivé au quai de Matane mardi, devait subir des tests en mer et qu’il ne serait pas prêt pour la fin de semaine. Entre-temps, la majorité des passagers à pied devra donc prendre l’avion entre les deux rives.

Au sujet du navire F.-A.-Gauthier, la société devrait faire le point bientôt sur l’avancement des travaux de réparation aux propulseurs azimutaux.

Jeudi, le service de traversier a été annulé en raison des forts vents soufflant sur le fleuve. (Collaboration: Marc-André Hallé CHLC)