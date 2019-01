MONTRÉAL — Des lots orphelins de 500 000 $ à 1 million $ sont à la recherche de leurs gagnants, et ce, depuis plusieurs mois dans certains cas.

Loto-Québec a publié jeudi une liste de lots non réclamés qui feraient sans doute le bonheur des détenteurs de billets gagnants qui, de toute évidence, n’ont pas bien vérifié le petit bout de papier.

Ainsi, la société d’État signale que quatre gagnants de 1 million $ ne se sont toujours pas manifestés. Il s’agit de détenteurs de billets achetés à Gatineau, à Terrebonne, à Longueuil ainsi que dans la MRC de Brome-Missisquoi.

De plus, deux lots de 500 000 $ attribués à des billets de Lotto Max n’ont pas encore trouvé preneur. Dans ce cas-ci, les billets ont été achetés à Québec et à Longueuil.

Au-delà de la liste ci-dessous, Loto-Québec note que d’autres lots de 100 000 $ ou plus sont non réclamés et que la liste de ces lots est disponible en tout temps dans la section Loteries du site lotoquebec.com.

Les gagnants d’un lot ont un an pour réclamer celui-ci, sinon il sera remis dans les cagnottes de loteries à venir sous forme de lots bonis ou de tirages spéciaux.

____

Lots non réclamés

– 1 000 000 $ au Québec 49, billet acheté à Gatineau, tirage du 14 novembre 2018. Date limite de réclamation: 14 novembre 2019;

– 1 000 000 $ au Lotto Max, billet acheté à Terrebonne, tirage du 26 octobre 2018. Date limite de réclamation: 28 octobre 2019;

– 1 000 000 $ au Lotto Max, billet acheté à Longueuil, tirage du 28 septembre 2018. Date limite de réclamation: 30 septembre 2019;

– 1 000 000 $ au Lotto 6/49, billet acheté dans la MRC de Brome-Missisquoi, tirage du 12 septembre 2018; Date limite de réclamation: 12 septembre 2019;

– 500 000 $ au Lotto Max, billet acheté à Québec, tirage du 30 novembre 2018. Date limite de réclamation: 2 décembre 2019;

– 500 000 $ au Lotto Max, billet acheté à Longueuil, tirage du 1er juin 2018. Date limite de réclamation: 3 juin 2019.