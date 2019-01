Craignant de voir SNC-Lavalin ciblée par un acheteur étranger, François Legault ne va pas jusqu’à blâmer Ottawa pour son refus d’offrir à la firme d’ingénierie une solution lui permettant de tourner facilement la page sur son passé trouble.

En point de presse à Gatineau, jeudi, où se terminait le caucus des députés de la Coalition avenir Québec, le premier ministre a toutefois invité le gouvernement Trudeau à «évaluer minutieusement» la situation.

SNC-Lavalin a vu son action s’effondrer de plus de 27 pour cent lundi, après avoir indiqué que les tensions diplomatiques entre le Canada et l’Arabie saoudite nuisaient à ses activités. L’entreprise a aussi évoqué des problèmes liés à un projet minier et une décision d’arbitrage défavorable entourant un projet en Australie.

À la Bourse de Toronto, jeudi, l’action se négociait à 36,80 $, en baisse de 46 cents, ou 1,23 $.

Le titre de l’entreprise québécoise avait également dégringolé en octobre après que les procureurs fédéraux eurent refusé de négocier un accord de réparation avec elle pour les accusations de corruption liées au régime de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

Ces ententes prévoient généralement le paiement d’une amende salée et une série de conditions à respecter en échange d’un abandon des procédures judiciaires.

Lorsqu’il lui a été demandé dans quelle mesure Ottawa était responsable des déboires de SNC-Lavalin en raison de son refus de négocier ainsi que de ses positions à l’endroit de l’Arabie saoudite, M. Legault a répondu qu’il ne voulait pas blâmer le gouvernement Trudeau.

Il a ajouté que la société était une cible pour un acquéreur potentiel en raison de la valeur de son action, qui a plongé depuis l’automne.

Lundi, à Montréal, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avait pourtant décoché une flèche à l’endroit du gouvernement Trudeau en évoquant «l’inaction fédérale sur l’enjeu légal» par rapport à SNC-Lavalin.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:SNC)