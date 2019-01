MONTRÉAL — Jocelyne Lizotte, une Montréalaise atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé qui a été tuée par son mari au CHSLD, avait prévenu sa famille qu’elle ne voulait pas finir comme sa mère, qui souffrait elle aussi de la même maladie, a-t-on appris jeudi au procès.

La soeur de la victime, Johanne Lizotte, a témoigné jeudi pour la défense au procès de Michel Cadotte, accusé de meurtre au deuxième degré.

Lors de son décès, en février 2017, Jocelyne Lizotte, âgée de 60 ans, était au stade avancé de la maladie neurodégénérative et était totalement incapable de s’occuper d’elle-même, a-t-on appris plus tôt au procès. Mme Lizotte avait reçu un diagnostic de démence précoce à l’âge de 49 ans et au moment de sa mort, elle vivait au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Émilie-Gamelin, à Montréal. Le couple était marié depuis 19 ans.

On avait aussi déjà appris au procès qu’un an avant sa mort, M. Cadotte avait demandé l’aide médicale à mourir pour son épouse. Mais le personnel du CHSLD lui avait répondu que Mme Lizotte n’était pas admissible.

Sa soeur, Johanne Lizotte, a révélé jeudi aux jurés que leur mère, décédée en 2005, était elle aussi atteinte de la maladie d’Alzheimer. Mme Lizotte a soutenu que sa sœur lui avait confié à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas finir comme leur mère.

La défense a maintenant commencé à faire défiler ses témoins au procès de Michel Cadotte, et l’accusé devrait aussi être appelé à la barre.

Me Nicolas Welt a déclaré aux jurés dans sa déclaration liminaire que la défense ne contesterait pas le fait que M. Cadotte a mis fin aux jours de son épouse. La défense plaidera plutôt que M. Cadotte ne peut être tenu criminellement responsable du meurtre en raison de son état d’esprit au moment des faits.

L’avocat a promis aux jurés que M. Cadotte expliquera lui-même comment il a vécu ces événements de l’intérieur.