SHERBROOKE, Qc — Un conseiller municipal de Sherbrooke, Vincent Boutin, croit que la possibilité que la ville tienne les Jeux de la Francophonie dans deux ans devrait être étudiée par l’ensemble des élus municipaux.

Plus tôt cette semaine, le maire Steve Lussier a écarté la possibilité que Sherbrooke accueille les Jeux après que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait renoncé à les tenir comme prévu à Moncton et à Dieppe en 2021.

Sherbrooke a été candidate dans le passé pour l’organisation de ces Jeux.

Or, le conseiller Boutin demande au maire Lussier de revenir sur sa décision. Il rappelle sur sa page Facebook qu’il y a quelques années, la décision de participer au processus de sélection des Jeux avait été entérinée par une résolution du conseil municipal.

À son avis, les Jeux ont un rayonnement tant sportif que culturel et ils pourraient permettre à la Ville de Sherbrooke de mettre à niveau plusieurs infrastructures sportives et culturelles, notamment par le partage des coûts avec les gouvernements provincial et fédéral.

Il croit que la tenue des Jeux de la Francophonie est une occasion unique que ne se représentera et qui n’a pas de commune mesure avec aucun autre événement culturel et sportif que Sherbrooke pourrait vouloir tenir.