OTTAWA — Des diplomates canadiens ont pu rendre visite à l’entrepreneur Michael Spavor pour la troisième fois depuis son arrestation en Chine, en décembre dernier, rapporte le gouvernement fédéral.

Dans une déclaration transmise vendredi, Affaires mondiales Canada affirme que le gouvernement demeure profondément préoccupé par les détentions «arbitraires» de M. Spavor et de son compatriote Michael Kovrig, également été arrêté le mois dernier sous soupçons de menace à la sécurité nationale.

Le ministère a précisé que M. Kovrig, un ancien diplomate canadien, a pour sa part reçu deux visites consulaires.

Le Canada réclame un meilleur accès consulaire aux deux hommes, tout en demandant leur libération immédiate.

Les détentions de MM. Spavor et de Kovrig semblent constituer des représailles pour l’arrestation, en décembre dernier, la directrice financière du géant technologique chinois Huawei.

L’arrestation de Meng Wanzhou à la demande des États-Unis — et sa possible extradition pour faire face à des accusations de fraude et de complot — ont attiré l’ire de Pékin, qui maintient que Mme Meng n’a rien à se reprocher.

La Chine a demandé sa remise en liberté et a mis le Canada en garde contre les graves conséquences de la traduction en justice de Mme Meng.