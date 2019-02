QUÉBEC — François Casgrain, qui a occupé le poste de Commissaire au lobbyisme de 2009 à 2017, est décédé mercredi dernier.

Le bureau du commissaire a confirmé la nouvelle, vendredi.

Juriste de formation, M. Casgrain a travaillé 39 ans dans la fonction publique, dont 25 au Directeur général des élections et au Commissaire au lobbyisme. Il a notamment été Directeur général des élections par intérim de 1997 à 1998.

Dans un communiqué, le Commissaire au lobbyisme a souligné sa «passion communicative» et son «amour profond pour le Québec».

Il rappelle l’apport important de M. Casgrain pour renforcer la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

D’ailleurs, lors de son départ en 2017, M. Casgrain n’avait pas caché sa déception que le gouvernement libéral laisse mourir au feuilleton le projet de loi 56, qui allait en ce sens. Son successeur, Jean-François Routhier, avait lui aussi fait pression sur l’ancien gouvernement de Philippe Couillard.

La nouvelle ministre de la Justice, Sonia LeBel, a promis de resserrer les règles sur les activités de lobbyisme.

L’Assemblée nationale a aussi rendu hommage à l’ancien haut fonctionnaire pour son «importante contribution».

«Les parlementaires se souviendront de Me Casgrain comme d’un homme intègre et rigoureux. Son accompagnement et ses précieux conseils ont guidé les démarches des élus de l’Assemblée nationale du Québec pendant plus de 25 années», a déclaré le président de l’Assemblée nationale, François Paradis.