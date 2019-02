OTTAWA — Le Canada et ses alliés du Groupe de Lima utiliseront leur rencontre de lundi, à Ottawa, pour trouver de nouveaux moyens afin de soutenir l’opposition vénézuélienne, et d’atténuer la crise des réfugiés qui assaille le Brésil et la Colombie.

L’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de plus d’une douzaine de pays de l’Occident était en train d’être finalisé, vendredi, notamment parce que la crise au Venezuela est en train de se dérouler.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, sera l’hôte du sommet de deux jours, qui se tiendra après les manifestations prévues samedi au Venezuela, organisées pour réclamer la démission du président socialiste Nicolas Maduro.

Le Canada a déjà versé 2,2 millions $ pour la crise humanitaire au Venezuela, qui a forcé trois millions de personnes à quitter leur domicile pour les régions environnantes.

Selon certaines sources, le Canada ne bonifiera pas le montant, étant donné que M. Maduro ne permet pas à l’aide humanitaire d’entrer au pays.

Selon ces responsables, bien que la réunion de lundi ne soit pas une conférence pour recueillir des fonds, les dirigeants discuteront de possibles nouveaux moyens politiques et financiers pour appuyer le politicien qu’ils voient comme le réel président par intérim, Juan Guaido.