Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Assemblée nationale

Les travaux parlementaires reprendront mardi à l’Assemblée nationale. La Commission des finances publiques mènera notamment des consultations et des audiences publiques sur le projet de loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire.

Groupe de Lima

Le Canada sera lundi l’hôte de la 10e réunion ministérielle des pays membres du Groupe de Lima. Il y sera question de la situation au Venezuela.

Procès Cadotte

Le procès de Michel Cadotte, ce Montréalais accusé d’avoir mis fin aux jours de sa femme gravement atteinte de la maladie d’Alzheimer, se poursuivra lundi.

Tuerie de Québec

Alexandre Bissonnette, qui a reconnu sa culpabilité dans le meurtre de six musulmans à la mosquée de Québec commis en janvier 2017, recevra sa sentence. Si on sait d’ores et déjà qu’il est condamné à la prison à vie, le juge devait déterminer après combien d’années Bissonnette sera admissible à une libération conditionnelle.

Écrans canadiens

Le nom des divers finalistes aux prix Écrans canadiens sera dévoilé jeudi. On sait déjà que des prix spéciaux seront décernés à Brad Wight, à Carole Vivier et, de façon posthume, à Kevin Tierney. Le gala des prix Écrans canadiens sera télédiffusé en direct sur les ondes de la CBC, le 31 mars.