OTTAWA — Le cabinet de Justin Trudeau a indiqué dimanche que le premier ministre fédéral avait discuté avec celui qui est considéré comme le leader légitime du Venezuela par le Canada et plusieurs de ses alliés.

M. Trudeau a parlé avec Juan Guaido de l’importance pour la communauté internationale d’envoyer un message clair concernant «l’illégitimité du régime Maduro».

Selon le communiqué publié dimanche en fin d’après-midi par le cabinet de M. Trudeau, les deux hommes ont aussi parlé du respect de la constitution vénézuélienne. Ils ont souligné la nécessité que des élections présidentielles libres et justes soient tenues dans le pays d’Amérique du Sud.

La conservation entre les deux hommes survient à la veille de la rencontre du Groupe de Lima, à Ottawa.

La rencontre réunira plus d’une dizaine de délégations de pays d’Amérique latine et des Caraïbes. L’objectif sera de trouver des façons pour appuyer l’opposition vénézuélienne et de soulager la crise des réfugiés au Brésil et en Colombie.

Le programme n’était pas encore définitif, dimanche, en raison de l’évolution rapide de la crise vénézuélienne.

Le Canada a déjà fourni 2,2 M$ en aide humanitaire. La crise actuelle a provoqué l’exode de trois millions de personnes.

M. Trudeau a dit à M. Guaido que la rencontre «portera sur la façon dont la communauté internationale peut appuyer davantage la population du Venezuela, y compris au moyen d’une aide humanitaire immédiate».

«Le premier ministre a salué le courage et le leadership dont fait preuve Juan Guaido pour aider à rétablir la démocratie au Venezuela et lui a offert le soutien continu du Canada», peut-on lire dans le communiqué.