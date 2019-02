OTTAWA — Le Canada et ses alliés du Groupe de Lima se rencontreront lundi à Ottawa pour discuter de la crise politique, économique et humanitaire au Venezuela, au moment où plusieurs pays européens commencent à se ranger derrière le leader intérimaire du pays.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland présidera la rencontre, alors que les manifestations populaires se multiplient au Venezuela pour chasser le président socialiste Nicolas Maduro.

Le Canada, le Groupe de Lima et les États-Unis appuient l’opposant Juan Guaido. L’Espagne, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, l’Autriche, les Pays-Bas et la Lituanie font maintenant de même et réclament des élections justes et libres dès que possible.

Le Canada a déjà contribué 2,2M$ à une crise humanitaire qui a chassé quelque trois millions de Vénézuéliens de chez eux. Des pays comme le Brésil et la Colombie font maintenant face à une crise des réfugiés.

La rencontre de lundi vise à trouver de nouvelles stratégies pour appuyer l’opposition vénézuélienne et soulager cette crise des réfugiés. Des sources confient toutefois que le Canada n’augmentera pas son aide humanitaire, puisque M. Maduro ne permet pas un accès humanitaire approprié au pays.

Le cabinet de Justin Trudeau a indiqué dimanche que le premier ministre fédéral avait discuté avec celui qui est considéré comme le leader légitime du Venezuela par le Canada et plusieurs de ses alliés.

M. Trudeau a parlé avec Juan Guaido de l’importance pour la communauté internationale d’envoyer un message clair concernant «l’illégitimité du régime Maduro».

Selon le communiqué publié dimanche en fin d’après-midi par le cabinet de M. Trudeau, les deux hommes ont aussi parlé du respect de la constitution vénézuélienne. Ils ont souligné la nécessité que des élections présidentielles libres et justes soient tenues dans le pays d’Amérique du Sud.

M. Trudeau a dit à M. Guaido que la rencontre «portera sur la façon dont la communauté internationale peut appuyer davantage la population du Venezuela, y compris au moyen d’une aide humanitaire immédiate».

«Le premier ministre a salué le courage et le leadership dont fait preuve Juan Guaido pour aider à rétablir la démocratie au Venezuela et lui a offert le soutien continu du Canada», peut-on lire dans le communiqué.

Les États-Unis ne font pas partie du Groupe de Lima, mais leur dénonciation de M. Maduro et leur reconnaissance de M. Guaido correspondent aux positions du groupe.