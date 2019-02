MONTRÉAL — Alors que les 1125 débardeurs du port de Montréal se sont dotés d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, les parties ont commencé lundi à discuter des services essentiels à maintenir, le cas échéant.

Le syndicat des débardeurs, soit la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, ne peut exercer son mandat de grève — ni la direction son droit de lock-out — tant que le Conseil canadien des relations industrielles n’aura pas statué sur les services essentiels à maintenir. Deux semaines d’audiences sont prévues.

Le Syndicat des débardeurs représente des opérateurs de machinerie lourde, des signaleurs, des préposés à la cale des navires, des électriciens et des mécaniciens. Ils travaillent au port de Montréal, une infrastructure de 26 kilomètres, en plus de 4 kilomètres à Contrecoeur. Le port dessert le Québec, l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, une partie de la côte est américaine, une partie du Midwest américain et une partie de l’Ouest canadien.

D’emblée lundi, l’Association des employeurs maritimes a demandé qu’advenant le déclenchement de la grève, la totalité des activités des débardeurs soit maintenue. Elle soutient qu’un ralentissement de travail pourrait même poser des risques pour la santé et la sécurité du public.

Le syndicat, de son côté, juge nettement exagérée la demande des employeurs maritimes de maintenir la totalité des activités en cas de grève. Il rappelle qu’il existe d’autres moyens de transport que les navires.