QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) minimise l’importance d’un bilan de campagne dont des extraits ont circulé dans les médias.

On y apprend notamment que l’ancien chef Jean-François Lisée ainsi que sa garde rapprochée dirigeaient tout, tandis que son équipe n’était pas au diapason avec celle du parti, selon ce que rapporte le réseau TVA.

En conférence de presse lundi en marge d’une réunion des élus péquistes, le chef intérimaire Pascal Bérubé a affirmé qu’il n’y a pas de rapport unique, mais des présentations sectorielles. Il ne savait pas non plus qui avait écrit le rapport dont on faisait mention.

Lors d’une rencontre avec les médias il y a deux semaines après une réunion du caucus des députés, M. Bérubé avait d’abord dit qu’il n’y avait pas de document écrit faisant le bilan de la campagne.