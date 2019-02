OTTAWA — Le gouvernement Trudeau doit présenter un nouveau projet de loi visant à protéger et faire la promotion des langues autochtones.

Avant la fin de semaine, le gouvernement a averti la Chambre des communes qu’il prévoyait déposer un projet de loi pour «respecter les langues autochtones», afin que celui-ci soit débattu par les députés.

Vendredi, lors d’un événement des Nations unies pour marquer l’Année internationale des langues autochtones, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a parlé d’une loi qui permettra de créer des programmes pour inspirer les Autochtones de tous âges à parler leur langue.

Les Premières Nations ont aidé à élaborer le nouveau projet de loi, qui aidera à «s’assurer que les langues survivent et s’épanouissent», a déclaré M. Bellegarde.

Selon les dernières données de Statistique Canada, 263 840 personnes disaient être aptes à parler une langue autochtone en 2016.

Les données démontrent aussi un déclin important dans le pourcentage d’Autochtones pouvant parler ces langues, qui est passé de 29% en 1996 à 16% en 2016.

«Le Canada sera un pays plus fort, plus riche, lorsque nous entendrons les enfants et les familles des Premières Nations parler leur langue», a déclaré M. Bellegarde dans un communiqué, vendredi.

«Ce sera une occasion historique de marquer l’Année internationale des langues autochtones lorsque ce pays — qui a déjà tenté d’éradiquer ces langues — adoptera une loi qui a été élaborée avec nous pour protéger, faire la promotion et revitaliser nos langues.»

À la fin de l’année 2016, les libéraux avaient promis de présenter une loi pour faire la promotion des langues autochtones, qui inclurait du financement à long terme pour les écoles et des programmes spéciaux d’immersion sur les réserves, et à l’extérieur de celles-ci.

En décembre, M. Bellegarde a exprimé le souhait que cette loi soit adoptée avant la fin de la session parlementaire en juin, qui sera la dernière avant les élections du mois d’octobre.

À la fin de l’année dernière, les députés ont accepté de fournir des services d’interprètes sur demande pour les députés qui voudraient parler l’une des 60 langues autochtones à la Chambre des communes ou en comité.