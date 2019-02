SHERBROOKE, Qc — Les élus de la Ville de Sherbrooke discutent lundi après-midi de la possibilité d’accueillir les prochains Jeux de la Francophonie, qui devaient se tenir initialement au Nouveau-Brunswick.

Le maire de la municipalité, Steve Lussier, avait fermé la porte à l’idée la semaine dernière, mais un conseiller municipal, Vincent Boutin, lui avait demandé de reconsidérer sa décision.

Une réunion à huis clos a donc été organisée pour discuter de cette question, avant le conseil municipal de lundi soir.

Dimanche, l’opposition libérale à Québec a demandé au gouvernement Legault de s’impliquer dans le dossier pour venir en aide à la municipalité. La députée Paule Robitaille a invité le gouvernement à fournir des fonds, mais aussi à faire pression sur son homologue fédéral pour qu’il s’implique.

L’attachée de presse de la ministre responsable de la Francophonie, Nadine Girault, a indiqué dimanche que le gouvernement se positionnerait s’il a une demande de la municipalité.

Avant la période des questions à Ottawa, lundi, la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, une élue de la région, a assuré que le gouvernement canadien appuierait Sherbrooke si elle décide d’accueillir les Jeux.

«Ça, il y a pas d’inquiétude, le gouvernement du Canada de façon générale s’était engagé autant envers le Nouveau-Brunswick que le Québec au moment où Sherbrooke était aussi en liste à contribuer, donc on doit d’abord voir l’intérêt de la municipalité et de tous les partenaires qui entourent la municipalité et ensuite s’asseoir ensemble, et s’asseoir avec la province aussi», a-t-elle déclaré.

Le maire de Sherbrooke avait annoncé qu’il ne souhaitait pas être l’hôte des Jeux, évoquant notamment des enjeux financiers. C’est aussi pour cette raison que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, avait renoncé à accueillir l’événement à Moncton et Dieppe.

Selon le conseiller municipal Vincent Boutin, en 2015, lorsque Sherbrooke avait été finaliste pour recevoir les Jeux, elle évaluait les coûts de l’événement à 52M$, mais les deux tiers de la facture étaient assumés par les gouvernements fédéral et provincial.