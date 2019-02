MONTRÉAL – Deux hommes ont été arrêtés pour le meurtre de Sébastien Goudreau et un troisième est recherché, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ), mardi.

Yan Giroux, 34 ans, et Sébastien Gaouette, 21 ans, de Val d’Or, ont été mis en état d’arrestation lundi soir.

Ils ont comparu mardi au palais de justice de Val d’Or pour faire face, respectivement, à des accusations de meurtre prémédité et d’homicide involontaire.

L’homme recherché est Patrice Gaudreault-Morin. L’homme de 33 ans fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour meurtre prémédité. Il mesure environ 1 mètre 70, pèse environ 73 kilogrammes et a les yeux et les cheveux bruns. Il a des cicatrices aux joues, au bras gauche et à l’abdomen. Un nom propre est tatoué sur son cou.

Sébastien Goudreau avait été retrouvé sans vie le 24 décembre dans un camping de Val d’Or.