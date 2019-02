TORONTO – La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a présenté des excuses officielles, lundi, de la part du gouvernement ontarien aux communautés des Premières Nations, métisses et inuites pour les «cruautés» subies par les enfants ayant fréquenté les pensionnats autochtones.

À l’occasion d’une séance extraordinaire de l’Assemblée législative à laquelle ont assisté des leaders autochtones et d’anciens pensionnaires, Mme Wynne s’est excusée pour les politiques et les pratiques appuyées par les anciens gouvernements de la province et pour le mal qu’elles ont causé.

Elle s’est aussi excusée pour le silence de la province par rapport aux abus et aux décès survenus dans les pensionnats qui, selon la première ministre, ne sont que l’un des nombreux exemples d’injustices systémiques et intergénérationnelles infligées aux communautés autochtones partout au Canada.

Ces excuses font suite à la présentation du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation publié en 2015, qui avait notamment révélé les agressions physiques et sexuelles subies par les élèves des pensionnats et le nombre anormalement élevé de décès dans ces institutions, nombre qui n’aurait jamais été toléré dans d’autres écoles.

Kathleen Wynne a déclaré que la province voulait reconnaître l’existence de l’un des chapitres les plus honteux de l’histoire canadienne et enseigner la vérité aux nouvelles générations.

Lors d’un discours devant l’Assemblée législative, le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations en Ontario, Isadore Day, a évoqué les «abus atroces» dont avaient souffert non seulement les anciens pensionnaires, mais aussi leurs enfants et leurs petits-enfants.

«La vaste majorité des membres des Premières Nations du Canada peuvent parler de l’impact direct de ce sombre héritage, a-t-il affirmé. Oui, plusieurs d’entre nous ont vécu directement dans l’ombre du mal dont la présence était si évidente dans un grand nombre de ces écoles.»

M. Day a indiqué que les excuses de la première ministre constituaient un bon départ pour «laisser la guérison s’amorcer», mais a prévenu que trop d’Autochtones vivaient et mouraient toujours dans la pauvreté.

«La gravité de la pauvreté qui continue de tuer nos gens, ce n’est pas correct. Cela n’a jamais été correct, surtout sur une terre aussi riche que l’Ontario, a-t-il soutenu. Nos ancêtres n’avaient pas envisagé les présentes horreurs lorsqu’ils ont accepté de partager les richesses de cette terre.»

L’Ontario dépensera 250 millions $ au cours des trois prochaines années afin de mieux comprendre l’héritage du système de pensionnats et créer ce que Kathleen Wynne a décrit comme un système de justice responsable et adapté aux particularités culturelles.