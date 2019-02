BANGKOK – Un Canadien soupçonné d’avoir braqué une banque à Singapour, jeudi dernier, aurait été arrêté en Thaïlande, selon des médias de ce pays.

David James Roach aurait été interpellé dimanche dans un hôtel de Bangkok, affirme la presse locale.

Les médias soutiennent que M. Roach est entré dans une succursale bancaire de Singapour, jeudi dernier, et aurait tendu une note prévenant qu’il était armé et qu’il voulait de l’argent. Il serait reparti avec une somme équivalant à près de 29 000 $ CAN.

Les vols de banque sont très rares à Singapour, un État où le taux de criminalité est relativement bas.

Selon les médias locaux, M. Roach aurait pris l’avion pour Bangkok peu après le vol, mais il a été retrouvé par la police et arrêté à son hôtel, dimanche. La police thaïlandaise n’aurait annoncé son arrestation que mercredi.

M. Roach refuserait de parler aux policiers et aurait demandé de voir un membre de l’ambassade du Canada, selon la presse locale.

Une porte-parole d’Affaires mondiales Canada a confirmé mercredi que les agents consulaires à Bangkok apportaient leur assistance à un citoyen canadien détenu en Thaïlande, et qu’ils étaient en liaison avec les autorités locales.