OTTAWA — Le ministère fédéral des Transports a identifié un problème relié aux freins dans certains modèles F-150 de Ford et déterminera si Ford Canada sera tenue de faire parvenir un avis de rappel à tous les propriétaires de véhicules visés.

Le ministre Marc Garneau a affirmé que Transports Canada avait communiqué ses conclusions à Ford et s’est dit déçu que le constructeur soit en désaccord avec l’évaluation.

Le ministère a reçu plus de 100 plaintes de consommateurs faisant état d’une pompe à vide électrique défaillante dans le système de servofrein, pouvant se traduire par une «distance de freinage plus longue et inattendue». Après enquête, Transports Canada a déterminé une défaillance des pompes des camions F-150 de 2011 et de 2012 équipés d’un moteur EcoBoost de 3,5 litres.

M. Garneau a indiqué que des vérifications supplémentaires seraient réalisées avant de déterminer si un rappel doit être ordonné.

Ford a affirmé, vendredi, que l’administration fédérale de la sécurité routière aux États-Unis (NHTSA) avait enquêté sur des allégations reliées au même problème de sécurité, et avait conclu qu’il n’y avait pas de risque important.

Selon le rapport de l’organisme, dévoilé le 28 avril, les examens ont démontré que «même lorsque les pires conditions ont été simulées, les véhicules pouvaient être mis à l’arrêt avec une augmentation modérée de la pression sur la pédale de frein».

«J’invite donc les Canadiens qui ont eu ce problème à me renseigner pour m’aider à décider si un avis de défaut lié à la sécurité sera exigé. Je m’attends à ce que tous les constructeurs se montrent à la hauteur des normes élevées que nous avons établies pour les véhicules canadiens, pour que nos routes soient les plus sécuritaires au monde», a dit M. Garneau par communiqué.