Meryl Streep recevra le prix Cecil B. DeMille à la prochaine cérémonie des Golden Globes, a annoncé jeudi la Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

Ce prix soulignera l’ensemble de sa carrière et récompensera l’actrice pour «sa contribution exceptionnelle au monde du divertissement.»

«Le fascinant parcours de Meryl Streep à travers différents genres cinématographiques a fait d’elle un modèle ces 40 dernières années, et elle continuera à inspirer les générations à venir, a dit le président de la HFPA Lorenzo Soria dans une déclaration. Elle a toujours incarné des personnages de femmes fortes et fait de ses performances des œuvres d’art en se montrant à la fois vulnérable et authentique au grand écran. En un mot comme en cent, c’est une pionnière, qui a pavé le chemin pour les femmes à la télévision, au cinéma et sur la scène. Parce qu’elle a su démolir les barrières de l’âge et du sexe, avec finesse et grâce, la HFPA est honorée de lui décerner ce prix.»

L’an dernier, c’est Denzel Washington qui avait été honoré. Meryl Streep sera la troisième femme à recevoir le prix, après Barbra Streisand et Jodie Foster.

La cérémonie des Golden Globes se tiendra le 8 janvier et sera animée par Jimmy Fallon. Ses nominations seront annoncées le 12 décembre.