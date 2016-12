La chanteuse soul Nina Simone, le groupe de rock The Velvet Underground et le géant de la funk Sly Stone font partie des artistes qui se verront décerner cette année un Grammy honorifique pour l’ensemble de leur carrière.

Les Grammy Awards sont les récompenses attribuées chaque année par l’association de l’industrie de la musique aux États-Unis, la Recording Academy.

Les trophées récompensent des enregistrements publiés l’année précédente, à l’exception des Grammy Lifetime Achievement, qui honorent des artistes et des groupes pour l’ensemble de leur carrière.

La promotion 2017 comprend Nina Simone, le Velvet Underground, Sly Stone, mais aussi le pianiste jazz Ahmad Jamal et Shirley Caesar, qui est considérée comme une des plus grandes voix du gospel.

Morte en 2003, Nina Simone, de son vrai nom Eunice Kathleen Waymon, n’a jamais reçu de Grammy de son vivant, malgré son immense succès critique, sa capacité à remplir les salles et sa grande influence sur de nombreux interprètes.

Le Velvet Underground n’a vécu lui qu’un peu plus d’un an dans sa forme initiale, entre la sortie de son premier album et le départ de John Cale, mais il est encore cité aujourd’hui comme un groupe essentiel de l’histoire du rock’n’roll.

Ce premier opus, The Velvet Underground and Nico, était produit par Andy Warhol. Il était résolument avant-gardiste sur le plan du fond et de la forme, abordant notamment les ques­tions de la drogue et du fétichisme sexuel.

Quant à Sly Stone, de son vrai nom Sylvester Stewart, il a ouvert la voie à une musique nouvelle, le funk, à la tête de son groupe Sly and the Family Stone, dont le succès a été considérable.

Il a, lui aussi, profondément marqué plusieurs générations de musiciens et de chanteurs, au premier rang desquels Prince.