L’humoriste québécois Dominique Lévesque est décédé mardi d’un arrêt cardiaque.

M. Lévesque, qui était âgé de 64 ans, faisait de la plongée en apnée quand il a subi un malaise. Il était en vacances avec sa famille au Honduras.

L’humoriste s’est fait connaître dans les années 1980, alors qu’il travaillait étroitement avec Dany Turcotte, d’abord dans Le Groupe Sanguin en compagnie de Marie-Lise Pilote, Bernard Vandal et Émile Gaudreault, puis dans le duo Lévesque et Turcotte. Il est notamment célèbre pour son personnage du «gars fatigué».

«Je suis pour l’instant sans mot pour commenter la perte de mon grand frère Dominique, merci pour toute cette sympathie.» –Dany Turcotte

«J’ai allumé une chandelle pour mon ami Dominique, j’envoie toute mon affection à sa famille, la vie est bien fragile… MERCI pour vos bons mots», a écrit sa comparse du Groupe Sanguin Marie-Lise Pilote sur sa page Facebook.

L’animateur Guy A Lepage a offert ses plus sincères condoléances à son co-animateur à l’émission Tout le monde en parle, Dany Turcotte. «Le Groupe Sanguin a perdu son élément coagulant», a-t-il ajouté su Twitter.

Plusieurs autres membres de la communauté artistique ont aussi rendu hommage à l’humoriste. «Dominique Lévesque, un gars brillant, inspirant, sensible, charismatique et immensément drôle! Mes sympathies à tous ceux qui l’aiment», a publié l’humoriste Yves Pelletier.

Un autre ancien du groupe RBO, André Ducharme a aussi salué celui qui était la moitié du duo Lévesque/Turcotte. «Des Lundis des Ha! Ha! partagés. Un précieux Dany en commun. Au revoir, Dominique Lévesque», a-t-il commenté à propos de celui qui a été enseignant de théâtre au Cégep de Jonquière dans les années 1970.

Le chroniqueur et réalisateur Stéphane Laporte a offert ses condoléances à la famille de M. Lévesque et a parlé d’un «être créatif, sympathique et passionné», dans un message publié sur Twitter.

Dominique Lévesque a également occupé quelques rôles en tant que comédien, notamment dans Ding et Dong le film et La Vie après l’amour. Dans les dernières années, l’homme qui a grandi dans la région de Thetford-Mines a été scripteur pour Radio-Canada et directeur de contenu de l’émission Testé sur des humains diffusée à TVA. Au printemps dernier, il avait déclaré vouloir faire un retour à la scène et avait confié être en préparation de numéros pour le festival Juste pour rire 2017.

En soirée mardi, les messages de sympathies abondaient sur les réseaux sociaux.

«Je viens d’apprendre que Dominique Lévesque est décédé. Je ne le connaissais pas beaucoup mais ça ne prenait pas de grandes antennes pour se rendre compte que c’était un chic type. Mes sympathies à ses proches», a déclaré sur Facebook l’humoriste Daniel Lemire.

L’équipe de l’émission Infoman a remercié le comédien et humoriste, via son compte Twitter. «Beaucoup se souviendront de toi grâce au sketch du gars toujours fatigué. Salut Dominique, merci pour tout. Tu peux te reposer maintenant», est-il écrit.

Dominique Poirier, animatrice à Radio-Canada pendant plusieurs années, s’est quant à elle souvenue de «trois ans de radio avec cet homme drôle, fou, brillant, tendre, sincère».

«Nous sommes tous attristés du départ de monsieur quiz, Dominique Lévesque. Un gentleman qui nous manquera. Condoléances aux proches.», s’est peiné l’animateur Dave Ouellet, alias MC Gilles, sur Twitter.