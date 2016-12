MONTRÉAL — L’humoriste et comédien Dominique Lévesque est décédé mardi matin, à l’âge de 64 ans, au cours d’un voyage au Honduras.

Selon une source familiale, il a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il faisait de la plongée en apnée, un sport qu’il affectionnait particulièrement.

Né le 10 juin 1952 à Bagotville, au Saguenay, Dominique Lévesque a fait partie du collectif humoristique le Groupe sanguin en compagnie, entre autres, de Dany Turcotte, Marie-Lise Pilote et Émile Gaudreault.

L’artiste était le quatrième d’une famille de huit enfants.

Après ses études universitaires, il est devenu professeur au Cégep de Jonquière, où il enseignait le français et le théâtre. Il a eu de nombreux journalistes dans ses classes, puisqu’il enseignait aux groupes en Arts et technologie des médias. À cette époque, il faisait de l’improvisation et du théâtre noir. C’est avec des étudiants talentueux qu’il a formé le Groupe sanguin en 1984.

Le groupe s’est imposé comme un incontournable de la scène humoristique québécoise dans les années 1980 et 1990.

Les personnages de l’homme toujours fatigué, créé par Dominique Lévesque, et de Dany Verveine, le hippie incarné par Dany Turcotte, sont devenus des classiques.

Dominique Lévesque a par la suite fait carrière dans un duo avec Dany Turcotte, connu sous le nom de Lévesque et Turcotte.

Au cours de sa carrière, il a aussi été professeur à l’École nationale de l’humour. Il était présentement scripteur à Radio-Canada.

Dominique Lévesque était également connu comme comédien. Il a entre autres joué dans les films «Ding et Dong» et «La vie après l’amour».

Jouant de la guitare et de l’harmonica, il avait d’abord voulu être musicien au sein d’un groupe. Il a tenté de faire carrière comme chansonnier dans les années 1970, lorsqu’il vivait à Thetford-Mines.

En soirée, après l’annonce de son décès, les commentaires étaient abondants sur Twitter pour souligner son départ.

Son ancienne comparse Marie-Lise Pilote a dit avoir «allumé une chandelle» pour son ami Dominique, ajoutant que la «vie est bien fragile».

Attristé, André Ducharme, d’un autre groupe humoristique culte, Rock et Belles Oreilles, s’est rappelé «Des Lundis des Ha! Ha! partagés».

Une autre grand de l’humour québécois, Daniel Lemire, a dit qu’il ne le connaissait pas beaucoup, mais que «ça ne prenait pas de grandes antennes pour se rendre compte que c’était un chic type».

De son côté, l’humoriste Mario Tessier, qui a été son élève à l’École nationale de l’humour, a parlé d’un «homme intelligent et vraiment gentil».

Le premier ministre Philippe Couillard s’est souvenu d’un «homme talentueux qui nous a fait rire et sourire».

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a affirmé que le Québec venait de perdre un «grand humoriste qui a marqué l’imaginaire collectif».

