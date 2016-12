Dans le monde du cinéma, de nombreux films se déroulent en hiver. Voici cinq exemples que vous pourrez visionner (ou probablement revisionner) en famille, lors des tempêtes à venir.

5. Le jour d’après (The Day After Tomorrow)

Un peu moins pour les jeunes enfants, ce film de 2004 met en vedette Dennis Quaid et Jake Gyllenhaal. À saveur scientifique, on y suit l’histoire du climatologue Jack Hall (Quaid) qui prédit l’arrivée d’un nouvel âge de glace. Bien évidemment, personne ne le croira et lorsque tous se rendront compte qu’il avait raison, ils lui demanderont conseil. Parallèlement, on suit aussi l’histoire de Sam Hall, le fils du climatologue, interprété par Jake Gyllenhaal. Ce dernier se trouve à New York et sera parmi les nombreux Américains à être surpris par la température sous la barre des – 100°C (-150 °F).

4. Les Petits Pieds du bonheur (Happy Feet)

Ce film d’animation de 2006 raconte l’histoire d’un petit manchot de l’Antarctique nommé Mumble. Ce dernier, contrairement aux autres membres de son espèce, ne sait pas bien chanter. Il est plutôt un adepte de la claquette, au grand désespoir de son entourage. Il sera banni de sa tribu, ce qui marquera le début de ses aventures.

Un deuxième volet, Les Petits Pieds du bonheur 2 (Happy Feet 2), est sorti en 2011.

3. Jour de neige (Snow Day)

Deuxième plus vieux film de cette liste, Jour de neige ramène le spectateur dans la joie de ne pas avoir d’école, car il fait tempête. Lorsque la décision est prise que les élèves de la région de Syracuse (New York) n’auront pas de classe, un groupe de jeunes tentera de prolonger cet arrêt en nuisant du mieux qu’ils le peuvent au conducteur du chasse-neige de leur quartier.

2. La guerre des tuques

Véritable classique du temps des Fêtes, le film québécois La guerre des tuques a marqué plusieurs générations avec l’immense forteresse, Luc Chicoine, Pierre, François «les lunettes» et toute la bande accompagnée de la chienne Cléo.

Un peu plus de 30 ans plus tard, soit en 2015, les réalisateurs François Brisson et Jean-François Pouliot ont revisité le classique d’André Melançon, cette fois en format animé. On y retrouve les mêmes personnages dans une bataille hivernale et sa célèbre phrase: «La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal!»

1. La reine des neiges (Frozen)

Succès monstre de 2013, la Reine des neiges ne baisse pas en popularité, bien que sorti depuis déjà trois ans. Dans cette histoire qui a de moins en moins besoin de présentation, Anna partira à l’aventure avec Kristoff, le renne Sven et le bonhomme de neige Olaf, afin de sauver Arendelle que la Reine des Neiges, Elsa (la sœur d’Anna) a plongé dans l’hiver éternel. Rires, émotions et une chanson qui vous restera dans la tête sont au rendez-vous.

Pour ceux qui désirent d’autres suggestions, il reste toujours Ciné Cadeau qui offre trois films par jour (9h, 15h30, 18h30), jusqu’au 8 janvier, sur les ondes de Télé-Québec!