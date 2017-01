La responsable de la bibliothèque de Chambly, Carole Mainville-Bériault, et son équipe ont établi une liste de dix ouvrages qui pourront plaire à tous, dans cette période plus calme après les Fêtes.

Magasin général, de Régis Loisel

Les employés de la bibliothèque proposent cette série de bandes dessinées de neuf tomes, qui suivent la vie d’un village rural québécois dans les années 1920.

Touch, de Claire North

Dans ce roman thriller policier de la Britannique Claire North, Kepler, le personnage principal obtient la capacité de passer d’un corps à un autre après s’être fait agressé par un inconnu dans une ruelle.

Un bel avenir, de Michèle B. Tremblay

Le premier tome de la série Les espoirs des Bergeron, suit la vie d’une famille de Chicoutimi qui vit un drame à la veille d’un mariage.

Je m’appelle Budo, de Matthew Dicks

Je m’appelle Budo raconte l’histoire du jeune Max, qui se fait enlever en compagnie de son ami imaginaire Budo. Budo tente de l’aider à se sortir des griffes de son kidnappeur. Un roman jeunesse qui plaira aux adultes.

Sapiens, une brève histoire de l’humanité, de Yuval Noah Harari

Cet ouvrage d’un professeur d’histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem raconte l’histoire de notre civilisation, sous forme de roman.

Synapses, de Simon Brousseau

Le premier livre de l’auteur québécois est composé de 225 paragraphes qui racontent tous une histoire en une longue phrase écrite au «tu».

Louis parmi les spectres, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault

L’auteure et dramaturge Fanny Britt s’allie avec l’illustratrice Isabelle Arsenault pour livrer un roman graphique pour adultes, qui présente le point de vue de Louis, 11 ans, qui rêve de déclarer son amour à sa compagne de classe, Billie.

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates, de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows

Ce livre de l’auteure américaine Mary Ann Shaffer et sa nièce, Annie Barrows, est présenté sous forme de carnet de correspondance entre une auteure à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et des membres d’un cercle de lecture. Le livre est aussi disponible en version audio.

Les ombres de Rutherford Park, d’Elizabeth Cooke

Les ombres de Rutherford Park est un roman d’époque dans le style de la série télévisée Downton Abbey de l’auteure britannique, Elizabeth Cooke.

Tsubaki, d’Aki Shimazaki

La dernière suggestion de l’équipe de la bibliothèque de Chambly est le premier de six tomes de la série de courts romans, Le poids des secrets, de l’écrivaine québécoise Aki Shimazaki. Une survivante de la bombe atomique raconte son enfance et son adolescence.