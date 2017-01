Les sceptiques ont été nombreux, jeudi soir, sur la twittosphère quand TC Media-Courrier du Saguenay a fait l’annonce du décès du psychanalyste et auteur, Guy Corneau.

Malheureusement, le Chicoutimien, qui aurait eu 66 ans le 13 janvier, a été emporté le 5 janvier en après-midi par une maladie auto-immune fulgurante qui s’est attaquée à son cœur et qui a causé son décès en moins de deux jours.

Corneau est revenu du Mexique le 31 décembre avec les cendres de sa sœur Joanne dit « Corno » décédée le 22 décembre. Il était dans sa ville natale auprès de sa mère quand il a dû se rendre à l’hôpital. On l’a transporté par la suite en avion-ambulance à l’Institut de cardiologie de Montréal et à son arrivée, son cœur ne fonctionnait qu’à 15 %, ont rapporté des proches de la famille.

L’auteur de six livres, dont son best-seller international Père manquant, fils manqué, a survécu à un cancer de grade 4, il y a une dizaine d’années. Il avait d’ailleurs raconté son expérience dans son dernier livre Revivre!, paru en 2010.

Réactions

Les réactions à son décès ont été nombreuses sur les médias sociaux. Du nombre, la comédienne et chanteuse Danièle Lorain a écrit sur son twitter: «Je refusais de le croire…RIP, un phare dans l’obscure souffrance. Condoléances à tous ses proches.»

La députée de Québec Solidaire, Françoise David: «Guy Corneau n’est plus. Après le décès de sa sœur Joanne, une grande peintre, le Québec perd deux personnes de grande importance. Nos condoléances à leur famille.»

«Repose en paix Guy Corneau. Toutes nos pensées vont vers toi et tes proches. Merci pour tout», a écrit Catherine Richer, attachée de presse aux Éditions de l’homme.

Plusieurs citoyens, dont des pères de famille, ont également tenu à lui rendre hommage. Parmi les commentaires émis: «Il m’a tellement éclairée.» «Guy Corneau a transformé la paternité et fait la promotion de l’engagement paternel. Pour mon papa, mes filles et moi, merci!» «Merci Guy Corneau de nous avoir permis d’être soi et de s’aimer un peu plus. Repose en paix.» «Merci pour toutes ces belles années de conférences et de lecture.»

Rappel

Guy Corneau est, rappelons-le, le cofondateur du Réseau Hommes Québec et du Réseau Femmes Québec. En 1997, il a fondé l’Association Productions Cœur.com en plus d’écrire plusieurs essais et ouvrages de psychologie populaire. Il a été reçu membre de l’Ordre du Canada en 2012. En 2015, il a réalisé un rêve en montant sur les planches à Paris pour l’amour dans tous ses états, une pièce de théâtre articulée autour de la vie de couple, qu’il a coécrite notamment avec la comédienne Danielle Proulx. Il devait d’ailleurs reprendre son rôle la semaine prochaine dans la capitale française.

Il laisse dans le deuil son jeune fils de 5 ans, Nicolas, sa mère Cécile et sa sœur Line, ainsi que de nombreux parents et amis.