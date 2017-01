2017 s’annonce comme une année riche en mégaproductions hollywoodiennes : Alien, Star Wars, Wonder Woman… Sans oublier les sorties québécoises, qui comprennent notamment des suites de films à succès. Métro a sélectionné pour vous 15 longs métrages à voir cette année.

Star Wars: Episode VIII

En 2017, on célébrera le 40e anniversaire de la sortie du premier film de Star Wars, l’épisode IV, A New Hope, en 1977. Et quelle meilleure façon de souligner cette date importante que de lancer le très attendu huitième épisode de la série? La jeune Rey, après avoir fait une entrée fracassante dans Star Wars: The Force Awakens, poursuivra ses aventures en compagnie de Finn, Poe et Luke Skywalker.

Date de sortie : 15 décembre

Blade Runner 2049

2016 a été une année faste pour Denis Villeneuve. Son Arrival a été très bien reçu, autant par la critique que par le public. Espérons que 2017 sera tout aussi favorable au cinéaste québécois, qui présentera Blade Runner 2049, la suite du film culte Blade Runner. L’action se déroule 30 ans après la fin du film original. Ryan Gosling, dans la peau d’un policier de Los Angeles, tient le rôle-titre. On sait que Harrison Ford y interprète de nouveau le rôle de Rick Deckard.

Date de sortie : 6 octobre

Alien: Covenant

La bibitte la plus effrayante de l’histoire du cinéma fait un retour dans le film Alien: Covenant, réalisé par le père de la série, Ridley Scott. Il s’agit de la suite de Prometheus, sorti en 2012, et du sixième opus de la série Alien. Dans ce nouveau long métrage, les membres de l’équipage du vaisseau Covenant découvrent ce qu’ils pensent être un paradis perdu. Ils tombent plutôt sur un monde sombre et dangereux, dont l’unique habitant est l’androïde David, seul survivant de l’expédition Prometheus.

Date de sortie : 19 mai

Nelly

Nelly est un hommage à l’œuvre de l’écrivaine Nelly Arcan, décédée en 2009. La réalisatrice Anne Émond a choisi de raconter l’histoire de cette femme complexe dans un film à la forme éclatée. L’actrice principale, Mylène Mackay, s’est vu demander de jouer quatre rôles différents, les quatre «personnalités» d’Arcan : l’écrivaine, l’amoureuse, la putain et la star. Le film a été bien reçu au festival de Toronto et nous avons bien hâte qu’il arrive sur nos écrans.

Date de sortie : 20 janvier

War for the Planet of the Apes

La confrontation entre les humains et les singes atteindra son paroxysme dans War for the Planet of the Apes, qui porte sur la guerre que se livrent les deux espèces pour le contrôle de la Terre. Dans cette suite de Dawn of the Planet of the Apes, sorti en 2014, le singe Caesar mène ses semblables sur le champ de bataille pour y remporter la guerre.

Date de sortie : 14 juillet

De père en flic 2

Comme dans le premier film, Marc Laroche (Louis-José Houde) et son père Jacques (Michel Côté) sont à couteaux tirés. Le policier de la vieille école cherche encore à en remontrer au petit jeune. Ce n’est toutefois pas une thérapie père-fils qui les attend cette fois, mais une thérapie de couple, à laquelle participeront Marc et sa conjointe Alice (Karine Vanasse) dans l’espoir de faire parler un chef de la mafia.

Date de sortie : 14 juillet

Bon Cop Bad Cop 2

La commande est de taille pour les agents David Bouchard (Patrick Huard) et Martin Ward (Colm Feore). Il y a 10 ans, Bon Cop Bad Cop était devenu le plus grand succès commercial de l’histoire du cinéma canadien, avec des recettes de 12 M$. Est-ce que la suite fera aussi bien? Si on se fie à la bande-annonce, Bon Cop Bad Cop 2 semble avoir conservé la recette qui a assuré son succès : de l’action et des blagues sur les différences entre Francos et Anglos.

Date de sortie : 12 mai

Wonder Woman

À l’exception d’Elektra, sorti en 2005, les films de super-héros de la dernière décennie ont tous mis en vedette des hommes, reléguant les femmes à des rôles de second plan. En 2017, Wonder Woman mettra fin à cette tendance. On y retrouve la princesse amazone Diana, qui rencontre le pilote américain Steve Trevor après qu’il se fut échoué sur son île. Après avoir appris que la Première Guerre mondiale fait rage, elle décide de quitter son foyer pour mettre fin au conflit.

Date de sortie : 2 juin

T2 Trainspotting

Vingt et un ans ont passé depuis le succès de Trainspotting, comédie noire réalisée par Danny Boyle en 1996. Dans cette suite très attendue, Mark Renton retourne en Écosse pour renouer avec ses amis Spud et Sick Boy, tout en évitant le dangereux Francis Begbie, fraîchement sorti de prison.

Date de sortie : 27 janvier (au Royaume-Uni)

Les affamés

Les films de genre sont rares au Québec. Un peu plus de 11 ans après la sortie de Saints-Martyrs- des-Damnés, le réalisateur Robin Aubert se lance de nouveau dans une aventure horrifique avec Les affamés. Dans ce nouveau long métrage, les personnages principaux Bonin – (Marc-André Grondin), Tania (Monia Chokri) et la jeune Zoé (Charlotte St-Martin) – doivent se sauver en forêt pour y survivre après que les habitants d’un village se furent transformés en Affamés.

Date de sortie : hiver 2017

Justice League

Dans Justice League, les héros les plus puissants de l’univers de DC Comics se réunissent autour de Batman afin de combattre les Avengers. Inspirés par le sacrifice de Superman, Batman et Wonder Woman forment une équipe de métahumains pour faire face à la menace de Steppenwolf et de ses Paradémons, qui recherchent trois Mother Boxes sur Terre.

Date de sortie : 17 novembre

The Lego Batman Movie

Le chevalier noir revient au grand écran sous la forme d’un jouet dans The Lego Batman Movie. Dans ce nouveau film d’animation, Bruce Wayne

doit combattre les criminels de Gotham City, le Joker en particulier, tout en jonglant avec les responsabilités liées à l’éducation de l’enfant qu’il a adopté.

Date de sortie : 10 février

Spider-Man: Homecoming

Après sa brève participation à Captain America: Civil War, Spider-Man déploie sa toile dans un film qui lui est entièrement consacré. Avec l’aide de son mentor Tony Stark, le jeune Peter Parker tente de trouver sa voie entre sa vie d’étudiant du secondaire et celle de super-héros qui combat les criminels. Une nouvelle menace émergera sous la forme du méchant Vulture.

Date de sortie : 7 juillet

Power Rangers

Plus de 22 ans après la sortie de leur premier film, les Powers Rangers sont de retour au cinéma avec des costumes modernes (ça ne fait pas de tort) et des effets spéciaux améliorés afin de combattre leur ennemie mortelle : Rita Repulsa. Comme dans la série télé, une bande de jeunes dotés de super pouvoirs doivent unir leurs forces afin de sauver le monde de la méchante Rita et de sa nouvelle créature, Goldar.

Date de sortie : 24 mars

Despicable Me 3

Gru, le vilain favori de bien des enfants et maître des Minions, retourne sur les écrans en 2017 dans le troisième volet de la série Despicable Me. Dans ce nouveau film, Gru rencontre son frère jumeau Dru, avec qui il développe une intense rivalité fraternelle. Il fait également face à Balthazar Bratt, un enfant vedette ayant développé une grande obsession pour le personnage qu’il a joué dans les années 1980.

Date de sortie : 30 juin