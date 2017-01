Le groupe Irlandais U2 célébrera le 30e anniversaire du lancement de son album The Joshua Tree avec une tournée nord-américaine et européenne, au cours de laquelle Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr interpréteront cet album important dans son intégralité.

U2: The Joshua Tree Tour 2017 débutera à Vancouver le 12 mai. La tournée ne passera pas par le Québec, mais les passionnés d’ici du groupe pourraient se rendre à Toronto (23 juin), Boston (25 juin) ou East Rutherford (New Jersey) (28 juin) pour entendre les succès With or Without You, Where the Streets Have No Name et I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Dans un communiqué diffusé sur le site web du groupe, le guitariste The Edge affirme que les chansons de The Joshua Tree retrouvent aujourd’hui un contexte semblable à celui dans lequel elles ont été écrites, avec «le bouleversement global, la politique d’extrême droite et certains droits humains fondamentaux à risque».

The Joshua Tree est un des albums les plus vendus au monde, avec plus de 25 millions de copies écoulées. Il a été lancé le 9 mars 1987. Selon le magazine Rolling Stones, c’est l’opus qui a changé le statut du groupe de «héros à superstars».

Les billets seront en vente au Canada et aux États-Unis le 17 janvier. Une pré-vente pour les membres de U2.com se fera dès demain.