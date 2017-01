Pour la première fois, le streaming a été plus fort que le téléchargement légal, aux Etats-Unis, révèle, ce lundi, l’institut Nielsen.

Cumulées, les recettes d’Apple Music, Spotify, Tidal et autres services d’écoute de musique en ligne ont augmenté de 76% en 2016. 431 milliards de morceaux ont été écoutés en streaming l’an denier.

Drake, The Weeknd, Kanye West et Rihanna ont été les plus écoutés d’après le rapport. En 2016, six titres, dont « Panda » de Desiigner et « Work » de Rihanna, ont dépassé la barre des 500 millions écoutes contre trois en 2015.

Le rappeur canadien Drake est l’artiste le plus streamé de l’année. Au total, ses morceaux ont été écoutés plus de 5,4 milliards de fois.

Pour la première fois en 10 ans, les ventes physiques ont progressé, bien aidées par le retour du vinyle. 13 millions de disques « retro » ont en effet été écoulés, ce qui n’était pas arrivé depuis 1991.