«Parti mais jamais oublié». Un an après la mort de David Bowie, ses fans lui ont rendu un hommage émouvant mardi à Brixton, dans le sud de Londres, où la légende britannique est née il y a 70 ans.

Une jeune fille blonde pleurait pendant que sa copine dessinait au rouge à lèvres un cœur sur le mur qui accueille la fresque colorée, désormais protégée par une plaque en plexiglas, du visage de la star : ils étaient plusieurs dizaines à l’heure du dîner à se recueillir devant ce qui est devenu un lieu de culte, où ils avaient spontanément afflué par milliers pour chanter, danser et pleurer il y a un an.

Les passants, fans et touristes, affublés pour certains du maquillage de «Ziggy Stardust», ont allumé des bougies et déposé bouquets de fleurs et cartes d’anniversaire à la mémoire de Bowie, mort le 10 janvier 2016 à la suite d’un combat contre le cancer, qu’il avait gardé secret.

«Je te dois tout», «parti mais jamais oublié», «joyeux anniversaire David», «RIP David mon héros, mon idole», pouvait-on lire sur les messages gribouillés sur une carte, un dessin ou le mur couleur brique.

Roger Rowley, musicien et acteur, et sa compagne Rachael Gilliband, historienne, se sont levés à 4 h 30 du matin pour prendre le bus de Leeds, dans le nord de l’Angleterre. «Pour rien au monde on n’aurait raté ça», a souligné Roger, que Bowie accompagnera «pour toujours». «Bowie a révolutionné la musique, personne ne m’a autant inspiré que lui. Il est éternel», a-t-il souligné.

Il était fabuleux, il a défié toutes les normes», a ajouté sa compagne.

Victoria Wiet, une doctorante américaine de 26 ans, écoute les chansons de l’icône en boucle depuis un an. «Je suis au Royaume-Uni pour participer à une conférence sur David Bowie et j’ai tenu à vivre ce moment de recueillement collectif», a-t-elle expliqué.

«Je suis une grande fan depuis mes 13 ans. Lorsque j’ai appris sa mort sur Facebook, j’étais complètement sous le choc», a-t-elle ajouté après avoir arrosé les bouquets de fleurs avec une petite bouteille en plastique.

Minialbum posthume

Un minialbum posthume de quatre titres, dont trois inédits, a été sorti par le label Columbia pour fêter les 70 ans que Bowie aurait eus dimanche dernier.

Il inclut Lazarus, qui était sur son dernier album, ainsi que trois chansons écrites par l’artiste pour la comédie musicale Lazarus actuellement jouée à Londres.