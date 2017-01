George R.R. Martin, l’auteur de la saga littéraire Game of Thrones – Le trône de fer en version française –, a expliqué que le sixième tome, The Winds of Winter, attendu depuis plus de cinq ans, pourrait ne pas sortir en 2017.

«Je ne l’ai pas encore terminé, mais j’ai bien avancé… Mais pas autant que je l’espérais», a-t-il dit sur son blogue. Martin avait également annoncé en 2016 la sortie imminente de son nouvel opus.

«Je crois que le tome 6 sortira cette année. Mais bon, je pensais la même chose l’an dernier…» – George R.R. Martin

La série télévisée de HBO, qui se terminera normalement en 2018 après deux autres saisons, pourrait même trouver son épilogue avant la sortie du prochain livre.