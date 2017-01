Que mettrez-vous dans vos oreilles cet hiver? Voici les sorties CD les plus attendues, pour commencer l’année musicale du bon pied!

Almanach

Patrice Michaud

L’auteur-compositeur-interprète québécois présentera bientôt son troisième album. Après l’immense succès de Le feu de chaque jour, Patrice Michaud a placé la barre haut. On s’attend à d’autres chansons à succès comme Mécaniques générales et Je cours après Marie, qui ont joué en boucle sur les ondes radio à leur sortie. Le premier extrait de ce nouvel album, Kamikaze, est exactement ce à quoi on s’attend d’une chanson de Patrice Michaud : énergique, ensoleillée et poétique. (1er février)

Déjouer le temps

Julie Lefebvre

Celle qu’on a connue lors de la deuxième cuvée de La Voix (et à Phénomia9 en 2003, pour les plus nostalgiques) présentera bientôt son premier opus. Si elle a maintes fois prouvé qu’elle savait rocker, Julie Lefebvre choisira plutôt de dévoiler son côté feutré et chaleureux, apprend-on. Cependant, si on se fie au premier extrait de l’album, L’équation, présenté au printemps dernier, on peut s’attendre à encore beaucoup d’énergie malgré tout. (27 janvier)

Troisième acte

Sally Folk

La chanteuse nous a habitués à des chansons aux paroles sexy, à des airs aguicheurs, à une musique accrocheuse. Et J’aurai ton enfant quand même, son premier extrait, promet justement ça. Avec

une touche jazz, en plus! Sally Folk prépare son Troisième acte, qui, si vous ne l’aviez pas deviné, est son troisième album en carrière. On est prêt à parier que la date de sortie, qui tombe le jour de la Saint-Valentin, n’a pas été choisie par hasard! (14 février)

(Titre à venir)

Damien Robitaille

Son dernier album datant de 2012, plusieurs seront ravis de savoir que le Franco-Ontarien sera bientôt de retour avec du nouveau matériel. Le premier extrait de ce quatrième album est paru à l’automne 2016. Tout feu tout flamme est tout en énergie et en poésie. Le chanteur a laissé savoir qu’il mettra l’accent sur la voix dans cet album ou, en fait, sur les voix! Chœurs et voix féminines seront à l’honneur sur la plupart de ses nouvelles pièces. (21 février)

En vérité

Isabelle Boulay

La chanteuse (et juge à La Voix) lancera un nouvel album de chansons originales au cours du printemps. Isabelle Boulay sera épaulée par plusieurs collaborateurs, des auteurs-compositeurs de renom, dont Cœur de pirate, Carla Bruni et Alex Nevsky, entre autres. Elle proposera des chansons aussi bien country que d’inspiration latine. Son dernier album, intitulé Merci Serge Reggiani, date de 2014. (29 mars)

Oczy Mlody

The Flaming Lips

Le groupe américain de rock alternatif (ajoutons hallucinogène et psychédélique à la description) est de retour avec un nouvel album qui s’annonce fidèle à son style. Deux extraits ont déjà été présentés, dont We A Famly, une chanson très réussie en collaboration avec Miley Cyrus. Une combinaison gagnante sur toute la ligne. How??, le deuxième extrait, est tout aussi bon, voire meilleur. C’est sombre, irréel, onirique même. (13 janvier)

The Blood Album

AFI

Depuis ses tout débuts, AFI a changé de style à plusieurs reprises. Sa période la plus fameuse est probablement sa phase emo, en 2009. (On se souvient tous de Miss Murder!) Cependant, depuis le dernier album, qui date de 2013, le groupe semble avoir négligé ses influences sombres (tant sur le plan de la musique que du look) pour retourner vers un punk-rock alternatif. Deux premières chansons donnent le ton : White Offerings et Snow Cats devraient plaire aux fans de la première heure ainsi qu’aux plus récents. (20 janvier)

Remnants

LeAnn Rimes

Princesse de la pop country américaine des années 1990, LeAnn Rimes sera bientôt de retour avec un nouvel album qui semble être plus mûr, plus profond que ses premiers succès. C’est une chanteuse tourmentée et amoureuse (tourmentée par l’amour, en fait!) qui se dévoile dans ses deux premiers extraits, The Story et How to Kiss a Boy. Quand on regarde les titres à venir (Love Line, Outrageous Love, Long Live Love, Love is Love is Love, entre autres!), on peut vraiment voir la ligne directrice de l’album. (3 février)

The Ride

Nelly Furtado

Ce sixième album s’annonce moins pop que les précédents. La chanteuse a voulu se concentrer sur les paroles et sa voix, tout en explorant de nouvelles avenues musicales. D’ailleurs, à la première écoute de son premier single, Pipe Dreams, vous ne pourrez probablement pas deviner que c’est Nelly Furtado. Cette chanson électro-pop-groovy ne ressemble en rien à ce qu’elle a déjà présenté

comme musique. Toutefois, n’est-ce pas sa force, justement, de se réinventer à chaque album? (31 mars)

Say10

Marilyn Manson

Afin de présenter son 10e album, Marilyn Manson a lancé cet automne un extrait de style bande-annonce, dans lequel il est le protagoniste d’une scène de crime où la victime ressemble drôlement à Donald Trump, selon plusieurs. Cet extrait promet quelque chose de mystérieux, de sombre, de décalé. Du Marilyn Manson typique, quoi. Si vous n’aviez pas remarqué, SAY10 se prononce… Satan. (14 février)