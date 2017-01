Déjà qu’il est presque impossible de rester à jour avec l’excellent (et très productif) monde de la télé, 2017 nous proposera plusieurs autres séries très attendues. En voici quelques-unes qui ont retenu notre attention.

The Young Pope

Jude Law campe de rôle de Pie XIII, dans The Young Pope. En dépit de son jeune âge, le nouveau pape, le premier originaire des États-Unis, n’est pas là pour réformer l’Église. En tout cas, certainement pas pour la mener vers une voie plus progressive. «Nous devons redevenir interdits, inaccessibles, mystérieux. Je ne veux plus de croyants à temps partiel. Les péchés ne seront plus pardonnés à volonté», l’entend-on affirmer dans une des bandes-annonces. La série est déjà parue en Europe et a été très bien reçue. Reste maintenant à voir l’accueil qui lui sera réservé de l’autre côté de l’Atlantique. HBO Canada, 15 janvier

Iron Fist

Après Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, Iron Fist s’ajoute à l’écurie de superhéros de Marvel qui protégeront la veuve et l’orphelin sur Netflix. Finn Jones, qu’on a aussi vu dans Game of Thrones, joue le rôle de Danny Rand, alias Iron Fist, un jeune héritier spécialiste de kung-fu. Il revient à New York après une longue absence pour s’occuper de l’entreprise familiale le jour, et casser du vilain la nuit.On retrouvera ensuite les quatre héros cités plus haut dans la série The Defenders, qui devrait aussi paraître cette année. Netflix, 17 mars

Fatale-Station

Ceux qui ont suivi les cinq premiers épisodes attendent avec impatience la suite de cette série mettant en vedette Sarah (Macha Limonchick), qui tente de s’installer à Fatale-Station, une bourgade contrôlée d’une main de fer par Jean O’Gallagher (Micheline Lanctôt). Toute la série de Stéphane Bourguignon (La Vie, la vie et Tout sur moi) sera sur Ici Tou.tv Extra le 20 janvier.

Cardinal

Il sera possible de voir Karine Vanasse à l’œuvre en français (elle double elle même son personnage) ou en anglais cet hiver dans la série Cardinal, produite en collaboration par les chaînes CTV et Super Écran. La Québécoise, avec son partenaire Billy Campbell, tentera d’attraper un tueur en série dans le froid du nord ontarien. Super Écran 26 janvier, CTV 25 janvier

Twin Peaks

Les attentes sont immenses à l’égard du nouveau volet de la série-culte du début des années 1990 Twin Peaks. Il serait étonnant que les nouveaux épisodes satisfassent tout le monde, mais on peut être rassuré par le fait que les deux créateurs originaux, David Lynch et Mark Frost, sont de retour. Autres bonnes nouvelles : Lynch a réalisé tous les épisodes, et Kyle MacLachlan a repris le rôle de l’agent spécial du FBI Dale Cooper. De plus, une des bandes-annonces montre Lynch (en Gordon Cole), seul à l’écran, manger un beigne pendant 18 secondes. Showtime, 21 mai

En rafale

• Taboo

FX, 10 janvier

• A Series of Unfortunate Events

Netflix, 13 janvier

• David Brent: Life on the Road

Netflix, 10 février

• Planet Earth II

BBC America, 18 février

• American Gods

Starz, avril

• Votre beau programme

Radio-Canada, 11 janvier

• Lâcher prise

Radio-Canada, 9 janvier

• L’heure bleue

TVA, 11 janvier