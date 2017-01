Le chanteur Yann Perreau a publié un message d’excuse dimanche soir sur sa page Facebook après avoir suscité une controverse sur les réseaux sociaux samedi en lien avec un incident impliquant des personnes itinérantes survenu à la station de métro Berri-UQAM, à Montréal.

Dans un premier tweet, samedi, Yann Perreau a publié la photo d’une personne itinérante couchée au sol à une sortie de la station dans lequel il a écrit : «Lui, ça passe, à la limite. Mais les fumeurs de crack dans l’ascenseur, c’t’ordinaire. Merci d’y voir, svp.» L’artiste y interpelait le maire de Montréal, Denis Coderre, la Société de transport de Montréal (STM) et le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb.

Après avoir reçu des dizaines de messages l’accusant de manquer de compassion envers les personnes itinérantes et de les mépriser, le chanteur a mis au clair sa pensée sur Facebook dimanche soir. «Ceux qui croient que ce Tweet était du mépris de ma part se trompent gravement», a-t-il écrit.

Dans ce message, il s’excuse d’avoir pu laisser entendre qu’il était contre la présence de personnes itinérantes dans le métro de Montréal. «Mon erreur a été de partager cette photo qui met l’accent sur l’itinérant et distortionne le sens de mon intervention. Le texte qui l’accompagne est, je l’admets, d’une douteuse clarté quant à mon intention de dénoncer […] les fumeurs de crack qui expirent sur mes enfants.»

«Je m’excuse à ceux que ça a choqués et je tâcherai, dans mes futures publications, d’éviter les ambigüités.» -Yann Perreau

Yann Perreau explique alors qu’en allant emprunter l’ascenseur de la station Berri-UQAM en compagnie de sa conjointe et de ses deux enfants en poussette, deux hommes et une femme fumaient du crack et rejetaient leur fumée vers ses enfants dans la poussette, ce qui l’a choqué.

«Je voulais décrier l’état lamentable de cette bouche de métro qui se situe juste en face de l’Université du Québec à Montréal. Je comprends totalement que la STM tolère que les sans-abri dorment dans ces endroits, particulièrement en ces temps froids, je dis bravo… mais je pense aussi que ces hommes et femmes devraient bénéficier de services et de lieux d’accueil plus dignes», affirme-t-il.

Un peu plus loin, il poursuit: «Il ne faut pas s’habituer à ce genre de visions. Il n’est pas acceptable que l’ascenseur qui doit servir les personnes à mobilité réduite et les familles devienne une cache à fumeurs de crack.»

Yann Perreau propose aussi qu’une partie du budget du 375e anniversaire de la Ville de Montréal soit dédié à aider les gens dans la rue.