AMC s’associe une nouvelle fois à BBC pour produire une minisérie adaptée du célèbre roman d’espionnage The Spy Who Came in from the Cold (en v.f. L’espion qui venait du froid) de l’auteur britannique John le Carré, rapporte Variety.com.

Les romans de John le Carré ne cessent d’inspirer les univers de la télévision et du cinéma. Après La taupe et Les Gens de Smiley, deux miniséries britanniques, c’est au tour de The Spy Who Came in from the Cold d’être adapté à la télévision. AMC et BBC collaborent avec Ink Factory et Paramount pour donner naissance à ce projet.

Le scénariste britannique Simon Beaufoy, récompensé d’un oscar pour Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, a été enrôlé pour écrire les épisodes de cette minisérie.

Publié en 1963, le roman se déroule un an plus tôt au plus fort de la guerre froide et s’articule autour de deux personnages : un officier du renseignement britannique et un agent de contre-espionnage de l’Allemagne de l’Est.