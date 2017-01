Emma Watson vient probablement de partir une petite guerre entre princesses!

L’actrice, qui incarnera Belle au mois de mars prochain dans Beauty and the Beast, a révélé avoir refusé le rôle de Cendrillon en 2015, qui a par la suite été offert à l’actrice anglaise Lily James. Pourquoi? Selon elle, Cendrillon n’est pas un aussi bon modèle pour les jeunes que Belle l’est.

Dans une entrevue accordée au magazine Total Film, Emma Watson a expliqué qu’elle ne savait pas que Disney envisageait de refaire La belle et la bête lorsqu’elle a dit non à Cendrillon. Elle n’a cependant pas hésité lorsqu’ils lui ont proposé ce nouveau rôle qui, selon elle, ressemblait plus à ses valeurs.

Lorsqu’elle a accepté le rôle de Belle, elle a demandé à Disney de lui donner quelque chose à faire pendant sa journée, puisque ce n’est pas précisé dans la version originale. C’est pourquoi Belle est inventrice, tout comme son père, dans la nouvelle version du film.

«Elle est curieuse, ouverte d’esprit et pleine de compassion. Elle est le genre de femme que j’aimerais être, si j’avais le choix.»