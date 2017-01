Jean Airoldi brise son silence dans l’affaire Luciana Arantes. L’animateur a envoyé un communiqué de presse mercredi le 18 janvier afin d’expliquer qu’il a porté plainte contre celle qui l’a mis en demeure la semaine dernière.

«Suivant certaines informations circulant à mon sujet dans l’affaire Luciana Arantes Santos, je souhaite faire la mise au point suivante.

Les propos tenus par Luciana Arantes Santos sur les médias sociaux et auprès de certains médias sont mensongers et diffamatoires. Je n’ai jamais été en couple avec madame Santos. Je l’ai vue qu’à deux reprises et je n’ai jamais effectué d’activités sportives ou de sorties au restaurant avec elle, contrairement à ce qu’elle prétend ou laisse croire.

Je ne l’ai jamais menacée de quelque façon que ce soit. Cela est for mensonger, tout comme la prétendue poursuite judiciaire de cette dernière. C’est plutôt Madame Santos qui m’a harcelé et s’en est prise à mes proches, preuves écrites à l’appui. C’est ce qui m’a amené le 4 janvier dernier à demander à mes contacts privés sur Facebook d’ignorer cette dernière.

Je considère que je n’aurais jamais reçu de mise en demeure de cette dernière si son avocat avait obtenu la version réelle des faits et gestes qu’elle a posés.»

Jean Airoldi précise qu’il n’accordera aucune entrevue puisqu’une plainte policière a été déposée ainsi qu’une mise en demeure pour diffamation et violation de sa vie privée.

La semaine dernière, Luciana Santos s’était confié à TC Media au sujet de son «ex-amant», Jean Airoldi, qu’elle accuse de l’avoir menacée.