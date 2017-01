Le groupe québécois La Chicane, qui a connu un grand succès à la fin des années 90, se réconcilie et effectue un retour.

Le chanteur Boom Desjardins profite de son 20e anniversaire de carrière pour faire la paix avec ses anciens comparses Dany Bédar, Martin Bédar, Christian Legault, Éric Maheu et Yanik Boivin. La dissolution du groupe valdorien date de plus de 10 ans.

«C’était il y a 20 ans, Boom Desjardins et ses amis de La Chicane signaient un contrat de disques et connaissaient un succès fulgurant grâce à la pièce Calvaire, composée par boom dans son Abitibi natale. Une pièce devenue l’un des plus grands classiques du répertoire québécois», indique-t-on dans un communiqué.

Le groupe a lancé un premier album, En Catimini, et réalisé plusieurs spectacles, au Québec, mais aussi ailleurs, notamment avec Les Rolling Stones, AC/DC et Rush. Ils ont remporté de nombreux prix à l’ADISQ et aux JUNOS.