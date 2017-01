Le rappeur Québécois Koriass a été nommé porte-parole de cette 38e édition de Cégeps en spectacle, un concours pour la relève artistique collégiale. Le rappeur qui habite maintenant à Limoilou a lui-même fait ses premiers pas sur scène avant sa majorité.

L’été dernier, Koriass a fait parler de lui avec son billet d’opinion «Natural Born Féministe» partagé par plusieurs milliers d’utilisateurs sur les médias sociaux, qui le mènera quelques mois plus tard à présenter de nombreuses conférences scolaires au sujet du féminisme et de la culture du viol. Il a également fait un passage très remarqué à l’émission Tout le monde en parle, en plus de se mériter le Félix de l’album hip-hop de l’année au dernier gala de l’ADISQ.

Cégeps en spectacle

Chant, danse, musique, humour, théâtre, arts du cirque, art oratoire seront au menu pour les trois étapes du concours: les Finales locales, les Finales régionales et la Finale nationale. Les 58 Finales locales se poursuivront jusqu’en février 2017 et un numéro gagnant qui continuera l’aventure sera choisi pour chacune d’entre elles.

Les cinq Finales régionales présenteront les gagnants locaux. Dix numéros, soit deux par régions, formeront ensuite la Finale nationale, qui se tiendra le 29 avril au Cégep de Saint-Laurent.

Les dates de chacun des concours et les prix à gagner sont disponibles sur le site du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).