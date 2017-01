Le film Arrival, du Québécois Denis Villeneuve, est en nomination pour huit prix – dont celui du Meilleur réalisateur et du Meilleur film – pour la 89e cérémonie des Oscars qui se déroulera le 26 février prochain.

Arrival compétitionnera aussi dans les catégories Meilleur scénario adapté, Meilleure direction photo, Meilleur montage sonore, Meilleur mixage sonore, Meilleurs décors et Meilleur montage.

Dans la catégorie Meilleur film, Arrival se mesurera à Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Lion, Moonlight, Fences, Hell or High Water, La La Land et Manchester by the Sea.

Les autres concurrents dans la catégorie Meilleur réalisateur sont Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Damien Chazelle (La La Land), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) et Barry Jenkins (Moonlight).

Arrival met en vedette Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker.

Ce n’est pas la première fois que Denis Villeneuve est nommé aux Oscars. Son film Incendies avait été choisi parmi les concurrents du Meilleur film en langue étrangère en 2011.

La cérémonie des Oscars 2017 se déroulera au Dolby Theater à Hollywood, à Los Angeles. Elle sera animée par Jimmy Kimmel.