Certains membres du groupe populaire La Chicane ont décidé de mettre de côté leurs vieilles rancunes et de se réconcilier. Ils partiront en tournée pour souligner 20 ans de carrière après la sortie de leur premier album En Catimini, en 1998.

L’idée vient du chanteur et fondateur du groupe, Boom Desjardins. «Je fête mes 20 ans de carrière et je ne peux pas souligner cet anniversaire sans mes chums de La Chicane. Après 10 ans, on ne se rappelle même plus pourquoi on s’est chicanés, mentionne-t-il à la blague.

«On n’avait pas vraiment d’animosité. Il s’agissait plus de querelles professionnelles que personnelles. Imaginez-vous un groupe qui connaît un gros succès et les membres qui font des carrières solos pour la même maison de disques. C’est normal que cela fasse des frictions. Là on est rendus pères de famille, dans la quarantaine, on est rendus ailleurs», estime le chanteur.

Appeler, 10 ans après

«J’ai pris le temps d’appeler chacun des membres. Je n’ai négligé personne. Tout s’est bien passé et la plupart ont dit oui. Les autres ont refusé seulement parce que ça n’adonnait pas, précise Boom Desjardins.

«Il y aura les membres fondateurs Christian Legault et Martin Bédar ainsi que Éric Maheu, qui a participé au 2e et au 3e album, et Yanik Boivin (3e album). Ces deux-là, j’ai toujours continué de collaborer avec eux, souligne-t-il. J’ai aussi invité Dany Bédar. J’avoue que lui, ça faisait un bout de temps qu’on ne s’était pas parlé.»

Ce dernier a été un peu surpris de recevoir son appel. «Boom et moi on s’est croisés après plusieurs années lors de l’enregistrement de l’émission Le Banquier pour le spécial baby-boom. Il m’avait demandé de rejouer avec lui, mais je sortais un album [Le meilleur de moi] en septembre dernier, donc j’étais pas mal dans ce projet, indique Dany Bédar.

«Boom m’a ensuite appelé et je lui ai dit que ma porte était ouverte. J’ai dit oui parce que l’eau a coulé sous les ponts depuis et on était des chums à la base. Par respect pour lui et pour le fun, je me suis dit pourquoi pas. Avec la réaction des gens, je pense que ce retour était attendu. Ils ont la nostalgie des chansons de La Chicane. On va vivre une deuxième fois quelque chose d’extraordinaire», estime-t-il.

Tournée des festivals

Les membres du groupe qui ont confirmé leur retour avec La Chicane cette année devraient se rencontrer le 31 janvier pour définir les détails de la tournée. Les dates des spectacles seront connues par la suite.

«Toute la gang, on avait le goût de se revoir et de retourner 20 ans en arrière pour des festivals cet été. Je n’ai jamais renié mes chansons de La Chicane et je les jouais souvent encore. Mais là ce sera vraiment le son du groupe de l’époque. Si l’été est concluant et que tout se passe bien, il pourrait y avoir des collaborations dans le futur et peut-être de nouvelles tounes», laisse sous-entendre Boom Desjardins.

Le secret de ses 20 ans de carrière? «Les chansons. Tu auras beau avoir une équipe formidable derrière toi, si tu n’as pas des chansons qui savent traverser le temps, ça ne fonctionnera pas», affirme-t-il.

L’Abitibi dans leur mire

Revenir chanter en Abitibi-Témiscamingue devient un incontournable pour le groupe La Chicane. «On devrait participer à un gros événement de Val-d’Or en 2018. Mais si on pouvait commencer la tournée en 2017 avec l’Abitibi, là où tout a commencé pour nous, ce serait vraiment le fun», a lancé comme message Boom Desjardins.