Deepika Padukone est l’une des actrices les plus puissantes de Bollywood. Celle qui joue le rôle de Serena Unger dans xXx: Return of Xander Cage – sa troisième participation à un film occidental – parle avec Métro de son refus d’enfermer les gens dans des catégories

Avez-vous suivi un entraînement particulier pour ce film?

Oui, j’ai dû m’entraîner physiquement pour être capable de tourner les scènes d’action sans trop d’effort. J’ai dû travailler sur ma force et sur mon endurance. J’ai également travaillé avec l’équipe de cascadeurs. Chaque week-end, on répétait les scènes d’action pour que je sois en mesure de les réussir devant les caméras.

Dans ce film, vous êtes loin de l’archétype de la demoiselle en détresse. Quel genre de rôle préférez-vous?

Je crois que les femmes peuvent être plusieurs choses à la fois. Je ne crois pas que les femmes devraient être réduites à une seule définition. Une femme peut être forte et vulnérable à la fois. Elle peut être tendre, sexy et en même temps délicate et fragile. Je ne veux pas enfermer les gens dans des catégories. Chacun de nous a plusieurs facettes à sa personnalité. Dans le film, mon personnage présente des aspects différents. Je crois que c’est l’un des plus beaux côtés du métier d’acteur que de pouvoir incarner autant de personnages différents.

Qu’aimez-vous le plus de votre personnage?

Son intelligence. Elle est aussi très forte. Elle sait pourquoi elle se bat. Elle est drôle et féminine. Elle est aussi vulnérable et émotive. Ce sont des traits de caractère auxquels je peux m’identifier.

Vous êtes un nouveau visage à Hollywood, mais vous êtes une grande vedette en Inde. Comment vivez-vous cela?

C’est très excitant. Travailler dans une industrie différente, dans un nouvel environnement, c’était un grand défi. L’important, pour moi, était de prendre part à de bons films, d’interpréter des personnages intéressants et de faire du bon travail. C’est satisfaisant de quitter un milieu et de recommencer à zéro.

Qu’est-ce qui vous a convaincue d’accepter ce projet?

L’histoire en elle-même. J’ai aimé le message du film – qui fait référence au triomphe du bien sur le mal – et l’occasion de faire partie d’une série de films aussi prestigieuse. Je suis une grande fan du premier xXx et je savais que ce serait agréable de travailler avec Vin Diesel. Je l’apprécie beaucoup. Je le connais depuis plusieurs années.

Sentez-vous de la pression au moment de choisir un projet?

Non, je ne vois pas ma carrière comme un jeu d’échecs. Je ne fais pas des choix stratégiques, j’essaie de suivre mon cœur et mon instinct. Je crois que, si on agit avec de bonnes intentions et qu’on aime ce qu’on fait, tout finir par se mettre en place.

Star en Inde

Deepika Padukone est l’une des actrices les mieux payées de Bollywood.

• Elle a reçu une soixantaine de prix pour sa participation à une trentaine de films indiens.

• Elle est l’un des visages les plus reconnaissables de l’Inde.

«Si vous pouvez survivre à un concours de beauté, vous pouvez tout faire»

En décembre 2015, Ariadna Gutiérrez-Arévalo, alors Miss Colombie, s’est vu retirer en direct la couronne de Miss Univers.

Ariadna Gutiérrez-Arévalo passe des concours de beauté au grand écran, elle qu’on peut voir dans xXx: Return of Xander Cage (xXx : Le retour de Xander Cage). Dans son premier rôle au cinéma, la Colombienne de 23 ans interprète le rôle de Gina Roff, l’amoureuse de Vin Diesel.

Elle est devenue célèbre dans le monde en vivant l’une des pires expériences possible pour une participante à un concours de beauté. En 2015, Steve Harvey, animateur du gala Miss Univers, s’est trompé en annonçant la gagnante de la soirée, attribuant la couronne à la jeune femme alors que la véritable lauréate était la Philippine Pia Wurtzbach. Depuis cette mésaventure, sa vie a radicalement changé. Ses débuts à l’écran lui ont permis de voyager dans le monde et de préparer sa nouvelle carrière.

Avez-vous tiré des leçons de votre expérience d’actrice?

Le meilleur conseil qu’une personne puisse recevoir, et pas seulement au cinéma, c’est d’être soi-même. Et de ne pas oublier ses valeurs ni d’où elle vient. Ce que nos parents nous enseignent fait une véritable différence dans notre avenir. C’est ce que je tente de suivre depuis le début de ma carrière.

Qu’est-ce qui est le plus épeurant : un concours de beauté ou un tournage de cinéma?

[Rires] Un concours de beauté, définitivement. Si vous pouvez survivre à un concours de beauté, vous pouvez tout faire.

Vous êtes-vous déjà sentie intimidée face aux vedettes avec qui vous avez travaillé?

Bien sûr. J’étais très nerveuse en apprenant mon texte. Lorsqu’on joue au cinéma, on doit réellement entrer dans la peau de son personnage; sinon, on ne sera pas en mesure d’exprimer les émotions nécessaires. C’est lorsque j’ai abandonné le rôle de Gina Roff pour retourner à ma vie normale que j’ai compris ce que c’était d’entrer dans la peau de quelqu’un d’autre. C’était une expérience formidable que je veux répéter autant de fois que ce sera possible.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec Vin Diesel?

Vin a été mon mentor. Il m’a aidée à faire mes premiers pas à Hollywood et je ne peux qu’être reconnaissante, car il a cru en moi et il m’a donné cette première chance.