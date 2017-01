Ariadna Gutiérrez-Arévalo passe des concours de beauté au grand écran, elle qu’on peut voir dans xXx: Return of Xander Cage (xXx : Le retour de Xander Cage). Dans son premier rôle au cinéma, la Colombienne de 23 ans interprète le rôle de Gina Roff, l’amoureuse de Vin Diesel.

Elle est devenue célèbre dans le monde en vivant l’une des pires expériences possible pour une participante à un concours de beauté. En 2015, Steve Harvey, animateur du gala Miss Univers, s’est trompé en annonçant la gagnante de la soirée, attribuant la couronne à la jeune femme alors que la véritable lauréate était la Philippine Pia Wurtzbach. Depuis cette mésaventure, sa vie a radicalement changé. Ses débuts à l’écran lui ont permis de voyager dans le monde et de préparer sa nouvelle carrière.

Avez-vous tiré des leçons de votre expérience d’actrice?

Le meilleur conseil qu’une personne puisse recevoir, et pas seulement au cinéma, c’est d’être soi-même. Et de ne pas oublier ses valeurs ni d’où elle vient. Ce que nos parents nous enseignent fait une véritable différence dans notre avenir. C’est ce que je tente de suivre depuis le début de ma carrière.

Qu’est-ce qui est le plus épeurant : un concours de beauté ou un tournage de cinéma?

[Rires] Un concours de beauté, définitivement. Si vous pouvez survivre à un concours de beauté, vous pouvez tout faire.

Vous êtes-vous déjà sentie intimidée face aux vedettes avec qui vous avez travaillé?

Bien sûr. J’étais très nerveuse en apprenant mon texte. Lorsqu’on joue au cinéma, on doit réellement entrer dans la peau de son personnage; sinon, on ne sera pas en mesure d’exprimer les émotions nécessaires. C’est lorsque j’ai abandonné le rôle de Gina Roff pour retourner à ma vie normale que j’ai compris ce que c’était d’entrer dans la peau de quelqu’un d’autre. C’était une expérience formidable que je veux répéter autant de fois que ce sera possible.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec Vin Diesel?

Vin a été mon mentor. Il m’a aidée à faire mes premiers pas à Hollywood et je ne peux qu’être reconnaissante, car il a cru en moi et il m’a donné cette première chance.